Qué significa que EEUU designe como terroristas a los carteles mexicanos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes que designará a los carteles mexicanos de la droga como Organizaciones Terroristas Extranjeras (OTF, por sus siglas en inglés), lo que tiene un abanico amplio de implicaciones, como por ejemplo una posible intervención militar estadounidense.

Por: El Tiempo

“Voy a hacerlo. Absolutamente”, sentenció Trump en entrevista con The O’Reilly Update, un programa radial conducido por Bill O’Reilly, defenestrado expresentador estrella de la conservadora Fox News despedido por acoso sexual. “No voy a decir lo que voy a hacer, pero van a ser designados”.

La negativa del gobierno mexicano y la falta de interés en militarizar la lucha contra los narcotraficantes todavía produce irritación en la Casa Blanca. “Me gusta mucho el presidente (López Obrador), me llevo bien con este presidente, mucho, mucho más que con el anterior, y en teoría este presidente tiene tendencias socialistas, pero creo que es un buen hombre. Le he ofrecido que nos deje entrar y limpiarlo todo, pero por el momento ha rechazado la oferta”, reiteró el martes Trump. “En algún momento habrá que hacer algo”, se justificó el mandatario de Estados Unidos.

President @realDonaldTrump tells me he is 90 days into the process of designating Mexican drug cartels as Foreign Terrorist Organizations – which would give US forces more leverage in taking them out. pic.twitter.com/ewSJMkt6rr

— Bill O'Reilly (@BillOReilly) November 27, 2019