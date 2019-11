Reportan la segunda gran explosión en la planta petroquímica de Texas (VIDEOS)

Una nueva gran explosión fue reportada este miércoles 27 de noviembre en la planta petroquímica de Texas TPC de Port Neches; la anterior dejó a tres personas heridas.

Por lapatilla.com

“Nos despertamos con vidrios rotos por todas partes y partes del techo caídas, las puertas arrancadas” por la onda expansiva de la explosión, dijo a la AFP Ryan Mathewson, de 25 años, que vive con su familia cerca de la planta siniestrada.

El juez del condado Jeff Branick dijo al sitio web local KFDM News que no se reportaron fallecidos y solo tres personas resultaron con heridas menores, algo que calificó de “milagro”.

Un trabajador sufrió quemaduras y fue transportado en helicóptero a un hospital de Houston, 135 km al oeste del lugar del incidente. Los otros dos heridos sufren fracturas; uno de pierna y otro de muñeca. Uno de ellos salió del hospital el miércoles por la mañana, informó Branick.

El juez añadió que no hay ningún desaparecido entre los 200 trabajadores que estaban en la planta en el momento de la explosión.

La compañía TCP, que gestiona la planta, dijo que la explosión ocurrió en una “unidad de procesamiento” en torno a las 07H00 GMT y que “activó su Plan de Respuesta de Emergencia y solicitó la asistencia del Departamento de Bomberos de Port Neches y de Huntsman”.

TPC informó que dos heridos son trabajadores de la compañía y el tercero es un subcontratado.

Con información de AFP

Here's another look at the latest explosion that happened about 2 p.m. at the scene of a fire that has been burning since about 1 a.m.this morning. Officials say that ALL firefighters have been accounted for.

MORE: https://t.co/FGYHV2w1p7 pic.twitter.com/QK7mLVtk7j

— 12NewsNow (@12NewsNow) November 27, 2019