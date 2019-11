VIRAL: Hizo un falso tutorial de maquillaje en Tiktok para denunciar la represión en China

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Feroza Aziz ha puesto sobre la mesa la polémica de usar las redes sociales para hacer protestas. La cuenta de TikTok de la adolescente de 17 años fue suspendida después de que en uno de sus videos pidió investigar las condiciones de vida que enfrentan los musulmanes en China.

La joven que vive en Nueva Jersey utilizó su cuenta en la plataforma china TikTok para explicar un método que permite tener unas pestañas largas, pero sin dar alguna explicación, dejó el rizador y comenzó a hablar sobre las medidas implementadas por el gobierno del Partido Comunista para tratar a los musulmanes.

“Les voy a enseñar cómo obtener pestañas largas, así que lo primero que debéis de hacer es agarrar su rizador de pestañas…”, así comenzó Feroza su video corto por la red social.

“Entonces lo dejarás (el rizador) y usarás el teléfono con el que estás viendo este vídeo para buscar lo que está sucediendo en China, cómo son los campos de concentración en los que arrojan a musulmanes inocentes, separándolos de sus familias, secuestrándolos, violándolos, obligándolos a comer carne de cerdo y a convertirse a otra religión. De lo contrario, serán asesinados”, dijo la joven mirando fijamente a la cámara.

“Las personas que van a estos campos de concentración no vuelven con vida. Este es otro Holocausto, pero nadie está hablando de eso”, continuó Feroza Aziz en su video que inició como un inocente tutorial de belleza.

Minutos después de concluir su transmisión, la cuenta de la joven de 17 años norteamericana fue suspendida, por lo que corrió a su Twitter para denunciar la presunta censura de la que era víctima por parte de TikTok y las políticas chinas. Esta publicación se hizo viral rápidamente y revivió la discusión sobre los campos de concentración para “lavar el cerebro” de la minoría musulmana uigur en Xinjiang, al noreste de China.

La red social explicó al diario The Washington Post la razón por la que suspendieron la cuenta de Feroza Aziz. De acuerdo con Eric Han, jefe del equipo de seguridad y confianza de la compañía en Estados Unidos: “TikTok no modera el contenido debido a sensibilidades políticas y no lo hizo en este caso”.

El portavoz dio a conocer detalles sobre la verdadera razón de la sanción en contra de la joven. Han mencionó que una cuenta anterior de Aziz fue suspendida porque publicó un video de Osama bin Laden, con el que violó las reglas sobre la promoción de contenido terrorista.

TikTok censuró el nuevo posteo de la adolescente sobre China, porque lo hizo con el teléfono celular usado durante la prohibición anterior, pero podrá usar su cuenta con un dispositivo diferente.

Al respecto, la estudiante de secundaria en Nueva Jersey declaró al Post que la publicación a la que se hace referencia sólo muestra a Osama bin Laden menos de un segundo, mientras que el resto de su contenido es de humor negro.

“Como musulmanes, nos ridiculizan todos los días, así que esa fue mi broma para hacer frente al racismo que enfrentamos a diario. Me dijeron que me casara con un terrorista, que me casara con Bin Laden, así que pensé: ‘Déjenme hacer una broma sobre esto. No debemos dejar que estas cosas nos afecten’”, declaró la adolescente.

Feroza Aziz aseguró que le pareció “aterrador” y “muy sospechoso” que su cuenta fuera bloqueada sólo por hacer lo que le parecía una broma inofensiva, así como publicar videos virales criticando el país de origen de la empresa matriz de la red social. Además aseguró que usó la rutina de maquillaje para llamar la atención de sus seguidores, pero la suspensión “solo es otra razón para que hable más alto”.

La influencer señaló que no ha recibido una razón concreta por el bloqueo de su cuenta, lo que TikTok respondió: “Su cuenta anterior fue prohibida, por lo que no habríamos tenido comunicación con ella en esa cuenta”.

Para reforzar su explicación, Eric Han mencionó que en su plataforma aún existen los videos donde se muestra a cientos de presos uigures, quienes con los ojos vendados y las manos atadas, eran trasladados a centros de “detención y adoctrinamiento”.

“TikTok no modera el contenido debido a sensibilidades políticas y no lo hizo en este caso”, añadió el portavoz de la red social china para The Washington Post.

Kate Klonick, profesora asistente en la Facultad de Derecho de la Universidad de St. John que estudia las redes sociales y la libertad de expresión, agregó para este medio, que la medida en contra de Aziz pone sobre la mesa la regulación de los temas políticos en las redes sociales.

“Queremos estar protegidos de ciertos tipos de contenido… como los terroristas que usan la cara de Osama bin Laden para propagar el Islam radical. Pero al mismo tiempo es fundamental tener acceso a ese tipo de contenido malo para criticarlo, burlarse de él, derribarlo o usarlo para construir cultura”, dijo.