EEUU advierte a Cuba que seguirá colaborando con quienes buscan la salida de la dictadura

El Subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael G. Kozak, advirtió al régimen cubano que no solo su país se reúne con otras personas que buscan la libertad del país caribeño, si no que apoyan a todos los disidentes que busquen lo mismo como el caso de José Daniel Ferrer apresado por su sistema.

lapatilla.com

El mensaje del político, fue publicado a través de su cuenta en Twitter en donde anexa un documento del Parlamento Europeo.

To the Castro regime: It is not just the U. S. who meets with and supports those who seek freedom for #Cuba.

The world sees your deception for what it is. We are thankful for all the defenders of freedom at home and abroad, including @jdanielferrer.https://t.co/z2uzwupJUv

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) November 28, 2019