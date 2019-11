La brutal agresión que sufrió la luchadora de MMA Cindy Dandois por parte de su ex novio

Posteado en: Deportes, Titulares

La veterana luchadora de MMA, Cindy Dandois, fue víctima de un brutal ataque por parte de su ex novio afuera de su casa en Bélgica. La mujer, de 35 años, dijo que fue agredida por su ex pareja con un juego de llaves, dejándola con siete puntos de sutura y una nariz rota.

Las lesiones la obligarán a perderse una pelea programada esta semana en los Países Bajos. “Recen para que tenga una recuperación rápida”, publicó el viernes, desde la cama de un hospital, en su cuenta de Facebook. “Volveré”, agregó.

The Battlecat, como es conocida Dandois, dijo que su ex novio no podía soportar el hecho de que ella quería “terminar la relación, seguir adelante y continuar solo como amigos”, le dijo a un medio europeo.

The weather is so nice… love to train outside! Can’t wait to get back! pic.twitter.com/xlPmmxt0Gp — Cindy Dandois (@DandoisCindy) August 8, 2019

“Son celos”, agregó. “Me amenazaba todo el tiempo, pero nunca tomé sus amenazas en serio”.

Dandois, madre de cuatro hijos, contó que no estaba preparada para el ataque que sufrió. Sin embargo, gracias a sus años de entrenamiento y a la lucha profesional por las lesiones no fueron más graves.

“No me gusta pelear fuera del ring”, dijo. “No soy un luchadora callejera… Si no ves venir un ataque, es difícil evitarlo por completo. Me defendí, por supuesto, para evitar cosas peores”.

Dandois se destacó en la UFC donde tuvo un récord profesional de 15-5. Por otra parte, se negó a dar a la identidad de su ex novio y dijo que no está interesada en presentar cargos.

“Todos somos seres humanos, todos estamos cometiendo errores”, dijo. “Espero que él lo entienda y recapacite. No tiene que ser enviado a prisión. Déjenlo en paz, eso es todo”.

When you do what you love, losing doesn’t excist! pic.twitter.com/WvN25nhfFB — Cindy Dandois (@DandoisCindy) February 20, 2019

Dandois solo quiere recuperarse, mantener la cabeza en alto y prepararse al máximo para su próxima pelea programada para el 15 de diciembre en Grecia.

“En cualquier caso, no me voy a deprimir”, dijo. “No soy de los que se deprimen en un rincón llorando. Afortunadamente, todavía estoy aquí. Podría haber terminado de otra manera”, finalizó.