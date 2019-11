Un carro salió volando por una autopista y aplastó a varias personas (video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un carro que iba a toda velocidad por la carretera en un puente en Hyderabad, salió volando en una curva, cayendo sobre varias personas. En las imágenes que se difundieron en YouTube se aprecia cómo el coche tardó varios segundos en caer, demostrando la gran altura de la estructura.

Por Trompe

El vehículo rodó durante varios metros y pasó por encima de varias peatones que estaban en la acera. Algunos al ver el vehículo cayendo, comenzaron a correr, sin embargo, provocó la muerte de una mujer. Además, hay seis heridos, que esperaban un bus o estaban caminando por el lugar.

#WATCH A car after losing control falls from flyover located at Biodiversity Junction, Raidurgam in Hyderabad; one pedestrian has lost her life in the incident, car driver and 2 others receive injuries; Case registered pic.twitter.com/Tjl8yPaC8g

— ANI (@ANI) November 23, 2019