Abraham Sequeda: Entendiendo los procesos

Posteado en: Opinión

La Propuesta en sus dos acepciones, tanto en la proposición de una idea o proyecto, como la consulta para buscar soluciones a un problema, convergen ambas en el caso que nos compete, en un proceso para someter a prueba un plan para la reconstrucción de un país. En lo político me refiero a la decisión del ciudadano o elector, sobre la propuesta de un proyecto de reconstrucción, el problema es Venezuela y el plan está por estructurarse. Dando por hecho de antemano, el fin de la etapa terrible de la usurpación y sus consecuencias prácticas, se estaría llegando a unas elecciones libres, transparentes y competitivas.

Luego de una etapa de: retroceso económico, desmantelamiento de las instituciones, aniquilación de la industria petrolera nacional, corrupción generalizada, legalización en la práctica de monopolios y carteles, instauración de un sistema político totalitario y corrupto, y un funcionariado sin criterio y arrodillado a las migajas de su líder-jerarca, más difícil de entender es, una población con la perspectiva generalizada, pertinaz, en la cual las cosas o situaciones que son negativas o perjudiciales, están mal hechas o que funcionan mal, no son observadas por ella y peor aún, su cotidianidad y prevalencia las hacen ser consideradas como normales. Sin embargo, existe la esperanza, de que se aproximen situaciones de bienestar y renacimiento promovidas por algunos grupos de ciudadanos y organizaciones, los cuales están claros en el camino a seguir en la acción política y las soluciones, los emprendedores honestos y otra pequeña parte que se está preparando o en busca del conocimiento.

Tenemos que diseñar el plan para reconstruir a Venezuela, el cual debe contemplar los recursos económicos que quedarán (dinero en tesorería, estructuras físicas, activos), los recursos del subsuelo y la población sobreviviente sana. Esto sería lo positivo. Pero, en cuanto a lo negativo ¿que quedará?, podemos mencionar: la población sobreviviente enferma, sistema educativo retrogradado y deshonrado, la contaminación y destrucción ambiental, las mafias activas y latentes, las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes, las deudas tanto la soberana de Venezuela como de PDVSA; es decir, enfrentar el embargo económico y comercial. La población venezolana en general, con miras a ser ciudadanos venezolanos, lamentablemente está severamente afectada. Estadísticamente Venezuela perdió toda una generación joven; de potenciales científicos, investigadores, emprendedores, políticos también. El panorama no es alentador, pero si somos realistas y estamos claros de donde partimos, podremos hacerlo; es decir, revertir el daño y avanzar en el desarrollo. Sobre las fuerzas externas, es claro que están presentes la ideologización; es decir, el diseño de una sociedad sólo para satisfacer los intereses de un grupo, un jefe o ideólogo; la certeza de la población adoctrinada de que no existe más nada. La sumisión al miedo, la ignorancia supina, el cargo para poder tener algún ingreso o migaja, entre otros mecanismos de chantaje.

Las fuerzas internas como la ignorancia y la necesidad, se hacen visibles al menos, a través de tres situaciones: La Alimentación, El Embarazo Precoz o en Adolescentes y la Educación Formal e Informal. En cuanto a la alimentación, la población venezolana en general sufre de un severo proceso de inseguridad alimentaria, por la falta de comida sana, nutritiva y suficiente, que se traduce en desnutrición, en sus diferentes modalidades: sub alimentación, emanación, malnutrición, retraso del crecimiento y en muchos casos marasmo y kwashiorkor. El embarazo precoz o embarazo en adolescentes, devastador proceso de degeneración de una sociedad, cuya estadística en Venezuela despunta con un 80,9 en el grupo de mujeres de 15 a 19 años /1.000 nacimientos, sólo por debajo de Nicaragua que presentaba un 92,8 / 1.000; ambos datos hasta 2015, lo que proporciona la peor estadística para los países de América. Un tercer elemento se refiere Educación Formal e Informal; la educación formal impartida en los centros educativos a través de sus programas y la educación informal impartida desde la familia, sobre la ética del sujeto. Desde los preescolares hasta las universidades, se puede comprobar, las deficiencias, más bien el deterioro, que se ha venido agravando, resultando que esas instituciones en su nivel respectivo no puedan lograr sus objetivos. Dicho de otra forma: no hay un ambiente sano para las actividades académicas ni la intención real de solucionarlo. En estas mismas instituciones brotan sin limitaciones las consecuencias de la ética despreciada por la conciencia del sujeto; una de ellas la indisciplina que termina por destruir el ambiente para el aprendizaje y el acto académico.

En cuanto a las propuestas, con mucho cuidado y modestia, es conveniente comenzar por el aspecto académico, la educación; más específicamente el crear conocimientos, manejar el conocimiento, en pocas palabras: pensar. No existen soluciones estructurales inmediatas. Quien desee comenzar a formar ciudadanos: bienvenido. Pero al grano; ¿cómo se evidencia el deterioro en las instituciones educativas?: 1) Falta de docentes en materias específicas, a tal nivel, que los cargos abandonados por la diáspora, no pueden reemplazarse ni por el número de postulaciones existentes. 2) Proceso decadente en la selección de docentes, 3) La existencia de docentes no preparados, 4) Situación precaria de servicios de agua, electricidad, entre otros, 5) Situación crítica en la dotación de insumos para la limpieza de las instalaciones, 6) Ausencia de documentos que rigen el comportamiento dentro de las instituciones educativas, 7) Políticas o más bien regímenes educativos perversos, 8) Los docentes como profesionales peor pagados y 9) Programas Instruccionales deliberadamente despojados de contenidos importantes y necesarios.

Luego; ¿cuáles son las consecuencias del deterioro?: 1) Los estudiantes cumplen con no más del 50 %, del contenido programático de las asignaturas que si tienen docente. Además los estudiantes sólo cumplen con no más del 30% o 40% del programa académico total y como corolario, el rendimiento académico no sobrepasa el nivel medio de cualquier escala de estimación. Sólo estos elementos deberían colocar en alerta roja al sistema educativo. 2) Los contenidos no son transmitidos con el criterio requerido y además son mal impartidos, 3) Áreas del quehacer de las instituciones educativas tales como comedores, laboratorios docentes, bibliotecas, fallan en su desempeño por falta de servicios como agua, electricidad y gas, 4) La existencia de un espíritu organizacional en el cual los estudiantes tienen la certeza de que pueden someter mediante su indisciplina, todo el ámbito académico, sin temor a sufrir alguna sanción, 5) Desarticulación entre instituciones competentes, entre ellas las policías, lo que conlleva al hurto y destrucción inmisericorde de las instalaciones, 6) Incompatibilidades entre leyes, reglamentos y resoluciones que rigen la materia educativa.

Finalmente; ¿qué debe considerar una propuesta a corto plazo?: 1) Reingeniería en el Ministerio de Educación y en las zonas educativas, 2) Revisar toda la legislación en la materia, comenzando por derogar la Ley de educación vigente, 3) Revisar y actualizar los programas a todo nivel, 4) Redactar y aplicar documentos en cuanto convivencia y disciplina escolar, 5) Incorporar programas de capacitación y actualización docente, 6) Elaborar criterios de desempeño y meritocracia para los pagos y ascensos, 7) Elaborar criterios para cumplimiento de metas de calidad del estudiante, 8) Política de incentivos a estudiantes con buen rendimiento, tanto económico como de acompañamiento o tutela académica, 9) Establecer políticas de incentivos a docentes y personal administrativo destacados.

En cuanto a las universidades, entendiendo que no son instituciones ideales, impedir que el régimen desde afuera y desde adentro terminé por llevarlas a niveles de bachillerato o peor. Se debe incluso hacer frente a pervertidos que desean un cargo a toda costa y el régimen se los facilita con amañadas elecciones universitarias, violando la propia constitución.

Quedaron por fuera aún para tratar en próximas oportunidades, asuntos más estructurales de la ética, los valores, los principios y las normas. Entender los procesos por medio del cual sujetos sin necesidades económicas, con educación formal, sufren de una enloquecedora fiebre de hacerse de fortuna, no con esfuerzo físico, no con el estudio y el esfuerzo académico, no entendiendo y manejando la ciencia; sino con la condenable falta de la influencia de la formación natural, ética del ser humano. Por otro lado un espíritu juvenil desviado a lo fácil, lo burdo, lo chabacano, lo grotesco y lo procaz. Así como la observación de actos de vida y hechos concretos y cotidianos de planificación, conciencia y trabajo, truncados. Ver al futuro, pisar firme hoy y con base a eso sin prejuicios y de una vez ser claros consigo mismo, para aceptar o negar que la vida como la que vivimos en Venezuela, es viable o no lo es, y actuar inteligentemente, pensando cómo cambiarlo o modificarlo, es lo que nos diferencia de otras sociedades, avanzadas. Siempre para hacer algo se necesita de una estrategia, ser improvisado no siempre es seguro.