EN VIDEOS: El himno feminista “El violador eres tú” le dio la vuelta al mundo

La primera puesta en escena ocurrió el 20 de noviembre en la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, Chile. Alineadas en filas y columnas, las mujeres entonaron su himno contra la violencia machista “El violador eres tú”.

Con información de BBC

Otro grupo de mujeres cantó en la Plaza de Armas de Santiago durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres. Posteriormente, las organizadoras -Lastesis- decidieron lanzar una convocatoria en Instagram. Sin embargo, no se esperaban que tuviera tal receptividad a nivel mundial:

As feminists in Paris we are responding to the call made by #LasTesis from Chili to raise our voice against femicides and rape!

The guilty one is not me, my clothes or where I was. The rapist is you, the police, the justice system, the state, the society! ? pic.twitter.com/1HROJyGGwm

— dilâra (@DilaraGurcu) November 29, 2019