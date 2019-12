¡Meses después! El estilista Jim Clark responde a las acusaciones de abuso sexual de su hijastra (VIDEO)

View this post on Instagram

Buen dia le saluda jim Clark. Procedo a hacer pública mi posición en relación a los señalamientos de los que se me acusan a través de redes sociales por episodios de abuso sexual. . Declaro que estoy impactado por el escándalo que comenzó el mes de octubre del corriente año, lo que ha generado una ola de maledicencias y desafueros verbales. Colocándome en una situación vulnerable afectando a mi familia, amigos, empleados y mi reputación. . Cabe señalar que desde hace muchos años me he expuesto a los medios como plataforma para promover mi labor profesional. Con respecto a mi familia y por el enorme amor que tengo por ella, siendo siempre mi prioridad; con mucho esfuerzo he brindado a quienes han estado y están bajo mi cuídado y protección todos los privilegios que les he podido dar. . Me abstendré de ahondar de los hechos señalados, no solo por la fragilidad de mi familia, quien hoy es víctima de personas que se están aprovechando de su inocencia sin escrúpulos, de igual forma, debido a que mi vida y la de mi familia es ¡privada!. . No obstante lo anterior, repito ahora mismo con absoluta responsabilidad lo expuesto a través de mi representante de prensa en el reportaje publicado en elpitazo.net el pasado 31 de octubre, cuando afirmé que “jamás haré un acto ni emitiré palabra alguna que pueda ir en su contra”. . Ahora bien, hemos tardado en expresar nuestra posición por varias razones muy importantes. Por el hecho delicado del tema y de la denuncia la cual no se nos ha notificado legalmente. También por la mala intención de terceros que no han escatimado esfuerzos en exhibir y amenazar con su poder e influencia. . En consecuencia asegurar ante todo nuestra integridad pues nos tomamos muy enserio la amenazas de quienes tienen acceso a los círculos de poder. Además, hemos callado hasta ahora y aguantado tanta infamia y tanta calumnia, por qué necesitábamos investigar y entender lo que estaba detrás de todo este ataque despiadado. . Hemos investigado y detrás de algunos de quienes se aprovechan de la situación y de quienes se erigen ahora como paladines justicieros, lo que hay es un mero ánimo de lucro. . Han vivido y viven de la extorsión y el chantaje, escondi