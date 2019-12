Se filtran nuevas imágenes del parque temático de Nintendo

La gente de Nintendo anunció en 2015 su acuerdo con los parques de Universal Studios para construir un área entera dedicada a sus franquicias como Mario Bros., Donkey Kong y más. El parque que llevará el nombre Super Nintendo World, en clara referencia a Super Mario World de Super Nintendo, comenzó su construcción en noviembre de 2017 y planea estar listo para los Juegos Olímpicos Tokyo 2020, una época que se inundará de turistas de todo el mundo.

Aunque todavía no se mostró ninguna imagen oficial del futuro parque, se han filtrado algunos de los diseños de lo que se está construyendo, así como también imágenes de cómo está quedando actualmente el lugar. Como Super Nintendo World estará ubicado cerca de áreas que se encuentran activas actualmente, algunos de los visitantes pudieron tomar fotos de la construcción y las compartieron en redes sociales para anticipar algunos de los elementos que se están preparando.

El usuario de Twitter LCASTUDIOS_USJ compartió imágenes del parque en construcción desde distintos puntos de vista. Aunque no ofrece grandes novedades, muestra cómo las áreas inspiradas en los juegos de Mario cobran vida y se hacen realidad. Se pueden ver algunas de las estructuras que se anticipaban en el primer trailer oficial de Super Nintendo World lanzado en 2017.

Aparte de una recreación del Mushroom Kingdom, habrá una réplica del castillo de Bowser y montañas rusas inspiradas en la saga Mario Kart y en Yoshi’s Adventure. El CEO de Universal Parks & Resorts, Tom Williams, anticipó en septiembre de este año algunas de las características que tendrá el parque. “Es un área completa separada del parque. Tiene comida. Tiene productos. Todo el lugar es interactivo y van a tener una pulsera. Podrán pasear y sumar puntos, jugar a los diferentes juegos y eso se traduce en una acumulación de puntos, siempre que lo elijan, entre las atracciones. Y hasta interactúa con las consolas de Nintendo”, reveló en una conferencia.

Mientras la construcción del parque continúa en Universal Studios Japón, Williams anticipó que las atracciones llegarán también a las otras sedes que hay en el resto del mundo, a excepción de la de Pekín, que está actualmente en construcción. Por el momento, no reveló cuándo lo harán, pero aseguró que los planes ya están en marcha. Mark Woodbury, creativo de Universal, confirmó en un video oficial que Universal Studios Orlando y Universal Studios Hollywood serán los próximos destinos de Super Nintendo World.

View of SUPER NINTENDO WORLD ™ from the New York area.

