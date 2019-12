“Te ves hermosa”: Filtraron reveladora foto de la hija de Lucero

View this post on Instagram

Hace un año… Un año que yo empecé admirar una niña muy hermosa en todos los sentidos. Es cierto, no la conozco personalmente, pero la amo cómo si conociera y cómo si ella fuera de mi familia. He dicho algunas veces que ese amor creció, lo que hizo yo crear esa cuenta para dedicar todo mi amor y cariño para ella, pero nunca imaginé que ese perfil fuera crecer tanto! Nunca imaginé que llegaría lejos, nunca imaginé que fuera ser vista por esa Bebita, por sus papás, algunos parentes y hasta las amigas. Nunca imaginé que iba conquistar muchos seguidores, de verdad nunca imaginé llegar tan lejos así y que iba ganar el apoyo de todos ustedes para seguí adelante con la página. No es fácil conseguí contenidos y no es fácil subirlos, porqué sé que estoy exponiendo alguien que no es artista y no es una figura pública, es apenas una niña que vive en su mundo cómo cualquier niña normal. Agradezco todos de todo el corazón por su cariño y por supuesto el apoyo que han dado, ustedes son increíbles! Es muy bueno ver que hay mucha gente que la adora, la admira, la respeta y eso dejame muy contenta, me encanta la gente de buenas vibras! 👏😍 Y también no podría dejar de agradecer a ella, Lucerito. Gracias Beba por ser esa niña encantadora, por ser ese ángel de luz. Tú tienes un corazón mayor que tu misma y lleno de amor, de alegría y sentimientos muy bonitos. Tú es una mezcla muy hermosa y perfecta de tus papis, es un reflejo de los dos pero tambien es muy tú con su propria personalidad! Beba, muchas gracias por las visitas, es un honor y me siento muy afortunada de esa gran conquista, te amo! 💙💙😍😍 Gracias a todos por todo, ya somos 3k! 👏👏👏😍🎉