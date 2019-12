Encuentran muerto al actor surcoreano Cha In Ha

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una nueva tragedia acaba de ocurrir en la industria del entretenimiento en Corea del Sur. El joven actor Cha In Ha fue encontrado muerto en su casa.

In Ha, falleció a sus 27 años y según los informes preliminares, su mánager fue quien lo encontró sin vida en el interior de su casa. El fallecimiento del actor se suma a la lista de decesos de celebridades surcoreanas, recordemos que Sulli y Go Hora, estrellas musicales del K-Pop también fallecieron en extrañas circunstancias.

Con información de Infobae

Según el portal, South China Morning Post, la Policía está investigando, aunque no ha dado mayores detalles de la causa y el lugar del deceso.

Cha formaba parte del grupo de actores Surprise U, representados por la compañía de entretenimiento surcoreana Fantagio, que ha confirmado la muerte del artista a través de un comunicado. “Tenemos el corazón roto al dar a conocer esta noticia triste a todos los que han enviado su amor y apoyo a Cha In-ha hasta el momento. Estamos llenos de dolor por esta noticia que todavía es difícil de creer”, expresó la agencia.

La compañía pidió respeto a la privacidad de la familia en su momento de duelo. Asimismo, solicitaron a los fanáticos evitar caer en rumores o esparcir información sobre las posibles causas de su muerte en tanto no se confirme la causa. “Pedimos fervientemente que no se difundan rumores y que no se publiquen informes especulativos para que su familia, que está experimentando una tristeza mayor, lo despida en paz”. A su vez, confirmaron que se celebraría un funeral privado.

Horas antes de su muerte, el actor -cuyo nombre real es Lee Jae-ho- publicó una foto de sí mismo en Instagram que decía: “A todos, cuidado”

Cha In Ha, nacido en 1992, debutó en la actuación en 2017 a través del cortometraje “You, Deep Inside of Me”. Además, protagonizó el drama web “Miss Independent Jieun 2” y dramas televisivos, incluidos “Degree of Love“, “Wok of Love“, “Are You Human, Too?”, “Clean with Passion for Now” y “The Banker“. Su nuevo drama, “Love with Flaws“,estrenó el 27 de noviembre.

La muerte de Cha In Ha se suma a la lista de celebridades de Corea del Sur que han perdido la vida recientemente. De hecho, esta es la tercera en los últimos dos meses.

Anteriormente, las cantantes Sulli y Goo Hara también fueron halladas sin vida. El caso previo fue el de Goo Hara, encontrada muerta en su casa de Seúl el pasado 24 de noviembre. La artista estaba volviendo a la vida pública tras un intento de suicidio en mayo. Según su representante, la artista estaba luchando contra una severa depresión. La joven había formado parte de la banda femenina Kara, que se disolvió en 2016.

Sulli, otra figura del género musical, se quitó al vida a sus 25 años en Seongnam (Gyeonggi, Corea del Sur) a mediados de octubre. Formó parte del quinteto femenino f(x), grupo de música dedicado a los géneros k-pop y electropop, que abandonó en 2014 tras sufrir una ola de comentarios maliciosos en su contra en la red. Un año después volvió para centrarse en su carrera como actriz.