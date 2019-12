“Estamos con el pueblo”: El mensaje de Pompeo tras sanciones contra el régimen de Maduro

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, se pronunció sobre las recientes sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro, destacando que a medida que el pueblo venezolano continúa marchando por los servicios básicos y la democracia, estarán con ellos.

lapatilla.com

“Hoy, los Estados Unidos tomaron más medidas contra Maduro y #Cuba Los intentos de robar #Venezuela Los recursos naturales para su propio beneficio”, reza parte del tuit.

Today, the U.S. took further action against Maduro’s and #Cuba’s attempts to steal #Venezuela’s natural resources for their own benefit. As the Venezuelan people continue to march for basic services and democracy, we stand with them. https://t.co/7m9KkMqbas #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 3, 2019