Marco Rubio enfatizó que EEUU continuará ejerciendo presión contra el régimen venezolano

El senador Marco Rubio enfatizó que desde el gobierno de los EEUU continuarán ejerciendo presión contra el régimen venezolano, esto en el marco de las nuevas sanciones ejercidas por el departamento de tesorería de la nación norteamericana aplicará nuevas sanciones contra Maduro.

lapatilla.com

“Mientras los miembros del #TIAR se reúnen en #Colombia para discutir la crisis provocada por el hombre causada por el dictador #Maduro , el @El Tesoro de los Estados Unidos continúa ejerciendo una presión máxima contra los regímenes venezolano y cubano mediante el bloqueo de seis embarcaciones propiedad de Pdvsa de propiedad estatal. La presión continuará”, refirió.

As the members of the #TIAR gather in #Colombia to discuss the man-made crisis caused by dictator #Maduro, the @USTreasury continues to exert maximum pressure against the Venezuelan and Cuban regimes by blocking six vessels owned by state-owned PdVSA. The pressure will continue. https://t.co/1DFY9cIIK3

— Marco Rubio (@marcorubio) December 3, 2019