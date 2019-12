NetBlocks reflejó cómo últimos apagones afectaron conexiones de Internet en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La organización no gubernamental que da seguimiento a la ciberseguridad y gobernanza del Internet, NetBlocks, advirtió que varios estados de Venezuela se encuentran con problemas de conectividad debido a los últimos apagones.

lapatilla.com

La organización, quien ha venido denunciando la situación precaria en el país, reveló que la ciudad de Caracas también fue afectada por la situación.

Confirmed: The third major power outage in #Venezuela in just two days has knocked out internet connectivity in multiple states, also affecting parts of Caracas; incident ongoing #SinLuz #4Dic ? pic.twitter.com/rKtiTWTsvR

— NetBlocks.org (@netblocks) December 4, 2019