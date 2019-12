Procesaron en EEUU a dos hackers, vinculados al Kremlin, por robar una fortuna

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dos hackers rusos supuestamente vinculados al servicio de inteligencia de su país que conducían una red de cibercrimen fueron procesados el jueves por las autoridades de Estados Unidos por el robo de decenas de millones de dólares.

Según los cargos de la acusación realizada en un tribunal de Pensilvania, Maksim Yakubets junto a su socio Igor Turashev dirigieron desde Rusia la red llamada Evil Corp, que instaló una aplicaciones maliciosas para robar más de 100 millones de dólares a empresas y autoridades locales.

“Maksim Yakubets supuestamente participó en una bacanal de ciberdelitos que duró una década en la que desplegó dos de las aplicaciones maliciosas más dañinas jamás utilizadas”, dijo el fiscal general adjunto de Estados Unidos Brian Bencwowski.

El Departamento del Tesoro -que anunció sanciones contra los dos acusados y otras personas vinculadas a sus operaciones- dijo que Yakubets colaboró con los Servicios de Seguridad Federales de Moscú desde 2017.

“Evil Corp y su software Dridex sirven como otro ejemplo de que el gobierno ruso solicita la asistencia de ciberdelincuentes para llevar a cabo actividades malignas”, dijo un funcionario del Tesoro a los periodistas bajo condición de anonimato.

En un comunicado, el Tesoro informó que “va a sancionar Evil Corp como parte de una acción radical contra una de las organizaciones de cibercriminales más prolífica del mundo”.

Según las acusaciones, Evil Corp utilizó técnicas fraudulentas para obtener datos y para insertar archivos maliciosos en los ordenadores de sus víctimas.

Tras intervenir los datos bancarios de las víctimas, los acusados transferían dinero a sus propias cuentas o hacia las de sus testaferros.

El Departamento de Estado y el FBI anunciaron una recompensa de cinco millones de dólares por Yakubets, de 32 años, lo que constituye la mayor retribución hasta la fecha por una persona acusada de crímenes cibernéticos.

“Yakubets es un verdadero criminal del siglo XXI que tocando una tecla y con un ratón cometió crímenes cibernéticos en todo el mundo”, dijo Bencwowski.

Para el funcionario, cada intrusión informática era en realidad “un atraco” bancario, pero dirigido desde un ordenador.

NBC News: The FBI has issued wanted posters for two of the primary actors indicted today in a massive cyber scheme. One of them, Maksim Yakubets is apparently tied to Russia's FSB: pic.twitter.com/1n9FHjflaQ

— Tom Winter (@Tom_Winter) December 5, 2019