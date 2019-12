Griselda Reyes: Los venezolanos quieren recuperar el poder de elegir

Posteado en: Actualidad, Nacionales

“Los venezolanos quieren recuperar el poder de elegir a sus representantes sin tantas trabas. Por eso llamamos a los diputados a la Asamblea Nacional para que procuren cuanto antes un acuerdo político con todos los factores involucrados y agilicen la designación del Comité de Postulaciones que tendrá a su cargo la escogencia de los rectores del Consejo Nacional Electoral”, ante la proximidad del evento que se llevará a cabo el año entrante.

Nota de prensa

La petición la hizo este viernes la responsable nacional de Acción Ciudadana en Positivo (ACEP), Griselda Reyes, en respuesta a unas declaraciones ofrecidas por el diputado Stalin González a la salida de un foro en el que se abordó el panorama electoral.

En esas afirmaciones, el diputado de Un Nuevo Tiempo dijo que las elecciones presidenciales tienen prelación sobre las parlamentarias, porque “unas elecciones solo de diputados no resuelven el problema del país. Si no hay elecciones presidenciales no vamos a salir de la pobreza, no nos vamos a poder desarrollar, no se van a levantar las sanciones, no vamos estar incluidos en el sistema financiero”.

Al respecto, la dirigente política llamó la atención de González al recordarle que todos reclaman una pronta salida a la crisis y lo invitó a patear calles para que escuche a la gente que no tiene recursos para comprar una medicina o que debe caletear agua todos los días para mantener la sanidad del hogar.

“No se enfrasquen en tonterías, siéntense a negociar con el desgobierno y entiendan que todas las partes deben ceder, no solamente el PSUV. Busquen condiciones mínimas porque sabemos que mientras ellos tengan el poder no volveremos a contar con las condiciones que tuvimos 20 años atrás”, acotó, tras un comentario hecho por el también segundo vicepresidente del parlamento en el que reconoce que no se logrará avanzar en la designación del CNE sin una negociación con el PSUV.

Para Reyes, los puntos de honor deben ser – además de la designación de un CNE confiable, honesto y empático con el electorado –, la depuración del Registro Electoral si es posible de cero, para evitar que “muertos”; doble, triple y cuádruples cedulados, y extranjeros que no tienen los años de residencia en el país exigidos para ello, aparezcan votando; la capacitación de los miembros y testigos de mesa para evitar que se perpetren fraudes; permitir que observadores internacionales independientes, autónomos, no aliados al desgobierno, puedan presenciar todas las fases del proceso electoral; y escoger en sorteo abierto, público y transparente, a los miembros de los organismos subalternos – Junta Nacional y Juntas Regionales y Municipales – y a los miembros de mesa.

También lamenta que a estas alturas la propia Asamblea Nacional no tenga claro cuántos rectores del CNE corresponden designar. González manifestó ayer que aspiran nombrar cinco rectores principales, los 10 suplentes y las 24 juntas regionales.

Sin embargo, el periodista Eugenio Martínez – que también participó en el mismo foro – explicó que el problema está en que ni el Comité Preliminar ni la Mesa de Negociación de la Casa Amarilla han definido cuántos rectores se van a cambiar.

“El período de Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón es de 7 años y debería concluir en diciembre de 2021. Si nos apegamos a ese precedente legal del TSJ, solo se podrían cambiar dos de los rectores: Socorro Hernández y Tania D Amelio”, puntualizó Martínez, especializado en la fuente electoral.

Finalmente Reyes recomendó a los diputados “conectarse con la realidad del país”. La emergencia humanitaria compleja derivada de estos 20 años de socialismo y profundizada en el sexenio de Nicolás Maduro, debe ser atendida cuanto antes. “Entendamos que la solución pacífica y democrática al conflicto pasa por las urnas electorales y que muchas organizaciones estamos trabajando para reconstruir esa vía electoral que fue socavada en los últimos años, a fin de que los venezolanos puedan efectivamente ejercer sus derechos políticos y electorales”.