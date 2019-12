Estados Unidos: No tenemos dudas de que Juan Guaidó será reelecto

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, resaltó este viernes 6 de diciembre que Juan Guaidó seguirá siendo apoyado por la nación norteamericana mientras ocupe el cargo de Presidente Encargado de Venezuela, emanado de las decisiones de la legítima Asamblea Nacional.

lapatilla.com

“No tengo razón para creer que el presidente Guaidó no será reelegido, porque es el político más popular en el país, con diferencia, y sigue teniendo el apoyo de los partidos que no son chavistas”, comentó Kozak ante los medios de comunicación.

Por otra parte, el diplomático estadounidense resaltó que “nosotros lo que apoyamos son instituciones democráticas, no a una persona en concreto, y el apoyo a Guaidó emana de que es el presidente democráticamente elegido de la Asamblea Nacional, dentro de los cauces que marca la Constitución de Venezuela, y su elección es un efecto de los procesos democráticos”.

Además, ante las inminentes elecciones de una nueva directiva del legislativo, Kozak enfatizó que “apoyaremos a cualquiera que tenga ese cargo, pero tengo razones para creer que será Juan Guaidó”.

Momentous week for the Venezuelan people.

Proud to stand with 13 regional leaders to take action against the corrupt Maduro regime.

We call on all partner nations to support @jguaido and to press for free and fair presidential elections.

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) December 6, 2019