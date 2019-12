Reportan una evacuación por una amenaza de bomba en una base aérea en Florida

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

“Se ha informado de una amenaza de bomba en la Base Patrick de la Fuerza Aérea, Florida. El área fue evacuada por seguridad. Las Fuerzas de Seguridad, EOD [eliminación de explosivos] y el Departamento de Bomberos están actualmente en el lugar investigando el suceso”, se publicó en la cuenta oficial de Twitter de la Base Patrick de la Fuerza Aérea y la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral.

Por: RT

Este 6 de diciembre, otra base militar en Florida, la base naval de Pensacola, fue escenario de un tiroteo que dejó cuatro muertos y ocho heridos. El tiroteo ha sido el segundo en una base de la Marina estadounidense esta semana. Este jueves, un tiroteo en la base de Pearl Harbor, en Hawái, provocó dos muertos y un herido.

A bomb threat has been reported for Patrick Air Force Base, Fla. The immediate area was evacuated for safety. Security Forces, EOD and the Fire Department are currently on scene investigating.

We will provide more information as it become available.

— 45th Space Wing (@45thSpaceWing) December 6, 2019