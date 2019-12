Xiyue Wang, el estudiante preso en Irán desde 2016, llegó a Estados Unidos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un estadounidense retenido en Irán desde 2016 acusado de espionaje fue liberado el sábado y llegó a los Estados Unidos. Así lo había anunciado más temprano el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. “Después de más de tres años como prisionero en Irán, Xiyue Wang está regresando a Estados Unidos”, dijo Trump en un comunicado.

Por Infobae

Los comentarios del presidente estadounidense siguieron a un anuncio poco antes del canciller iraní Mohamad Javad Zarif, en el que sugirió un intercambio de prisioneros que involucraba a Wang y Masud Soleimani, un científico iraní detenido en Estados Unidos. Es que además, Wang , también se excarceló al investigador Masoud Soleimani.

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2019