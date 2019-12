“La violación debe ser legalizada”: Las deplorables frases a favor del maltrato de un cineasta indio

Daniel Shravan, ha levantado gran controversia en Facebook al asegurar que las mujeres deberían llevar preservativos y no resistirse ante una violación para continuar con vida.

Por: Soy Carmín

“Los violadores no están encontrando una manera de obtener sus deseos sexuales corporales y están obteniendo estos pensamientos asesinos. Un pensamiento malvado provoca la muerte”… “Una mujer mejor debería aceptar el sexo de los hombres”.

Al poco tiempo de lanzar sus declaraciones eliminó la publicación, ya que se desencadenó una campaña para boicotear sus películas. En los comentarios al respecto se podía leer: “¿Qué tipo de mentalidad enferma tiene? … Estamos cansados de esta misoginia y culpa de la víctima”.

Te compartimos las capturas de pantalla que se volvieron virales durante esta semana, parece imposible de creer que existan personas con esta mentalidad, pero la evidencia es clara y realmente alarmante.

Ideas going around.

Some of this content is in Telugu. Basically the ideas these men have given is – cooperate and offer condoms to prevent murder after rape, women’s organizations are the reason for rape.

Rape is not heinous, murder is. pic.twitter.com/2eqhrQA02T

— Chinmayi Sripaada (@Chinmayi) December 3, 2019