Murió el actor de “Friends” Ron Leibman

El actor norteamericano Ron Leibman, famoso por interpretar al padre de Rachel en Friends, murió a los 82 años a causa de una neumonía, según confirmó este sábado su representante.

Por infobae.com

Si bien construyó una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión y teatro, se hizo conocido públicamente por haber interpretado en cuatro episodios al Dr. Leonard Green, el padre del personaje de Jennifer Aniston en Friends.

“Nos entristece oír la noticia de que Ron ha muerto. Era una actor de increíble talento con una distinguida carrera en el cine, la televisión y el teatro. Nuestros pensamientos están con su esposa, Jessica (Walter) y su familia”, manifestó su mánager, Roberto Attermann.

Nacido en Nueva York, Estados Unidos, en 1937, mostró su interés por la actuación desde muy chico y comenzó su carrera en 1964 con un papel menor en la serie The Edge of Night. A partir de ahí tuvo participaciones en varias producciones televisivas y cinematográficas.

Algunas de ellas fueron las películas The Hot Rock, Slaughterhouse-Five, The Super Cops, Norma Rae y Up the Academy; y los programas The DuPont Show of the Week, Hawk, Police Story y Kaz. Por esta última producción, que él mismo creó, ganó un premio Emmy al mejor actor en una serie dramática.

En cuanto al teatro, por aquellos años trabajó en The Deputy, The Misanthrope, Uncle Vanya, Galileo, We Bombed in New Heaven, Room Service, Rich and Famous, Julius Caesar y Richard III. Años más tarde, en 1993, obtendría un premio Tony al mejor actor por su trabajo en Angels in America, de Tony Kusher.

Fue recién en 1981 que logró el reconocimiento del público, cuando interpretó a Esteban, el ayudante de El Zorro, en Estos zorros locos, locos, locos, una de las versiones más cómicas del jinete de California, dirigida por George Hamilton.

En 2004 se hizo famoso por interpretar en cuatro episodios al padre de Rachel en la legendaria serie Friends. A raíz de sus desopilantes encuentros con Ross Geller (David Schwimmer), cuando estaba en pareja con el personaje de Jennifer Aniston, quedó en el corazón de los fanáticos del programa.