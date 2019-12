La percepción de un amigo adeco, por @ArmandoMartini

Posteado en: Opinión

Un buen amigo, firme militante de Acción Democrática, me envía su percepción de los insólitos y dolorosos sucesos en la Asamblea Nacional. Ha seguido con cuidado y detalle el desarrollo de los acontecimientos políticos y las decisiones del parlamento en los últimos días, expresando “no podía medir mi capacidad de asombro”, indignación infinita con mis ex compañeros diputados; porque no son parte de la ideología y doctrina con la que Rómulo Betancourt fundó el partido. Observar lo que hacían y decían a sus similares “para justificar la cohabitación con el régimen era inverosímil”, esas enlodadas sesiones muestran la complicada arena política que es el congreso para la gente honesta que quiera darle salida limpia a esta crisis.

Recuerda “la compleja situación delincuencial” del país, insiste, “nuestro problema no es político es la delincuencia organizada para el ultraje, violación clara y explícita a la constitución, enterarse como bolichicos y empresarios testaferros del régimen utilizan los recursos económicos robados a la nación para financiar su propia fracción parlamentaria a fin de otorgar protección y cobijo a sus fechorías, escuchar de algunos que tienen presupuestos de cientos de miles de dólares para comprar conciencias es grotesco”, sólo posible “en un estado ultra corrompido como lo es hoy Venezuela, pero esto va a cambiar, los delitos no van a prescribir, y no dejaremos que pasen al olvido.” No habrá impunidad”.

Se pregunta el amigo, “¿qué pasará con estos diputados que forman parte de la nómina de esta corporación delictuosa y corrupta?”, recuerda que “son parte del G4”, y reflexiona, “si por sus conciencias pasará el día después que abandonen su fuero parlamentario,” ¿tienen un plan B para cuando termine esta pesadilla? ¿han pensado que será de ellos cuando caigan los dinosaurios de estas asociaciones delictivas presos y delaten sus nombres, para conseguir beneficios procesales a sus condenas? ¿han pensado cuál será su futuro político en la nueva Venezuela?” Asegura que “cuando lean estas líneas se les acabará la paz, los imagino una vez revelados sus pagos y vinculación, cuando titiriteros, bandidos saldrán corriendo, buscando padrinos para amortiguar su desgracia y evitar la cárcel, en sus acusaciones se solicitaran cargos por corrupción, agavillamiento, asociación para delinquir, traición a la Patria, peculado, tráfico de influencias, si creen podrán salir lisos de ser parte de esta componenda, se pasaron de ingenuos y mentecatos, pero en mi opinión será muy difícil librarse de sus responsabilidades penales, las fechorías están inventariadas y documentadas, las responsabilidades son individuales, la calificación y tipificación de sus delitos es inequívoca, no habrá guarida segura en el mundo para refugiarse y el dinero obtenido por la venta de sus conciencias será decomisado, quedará demostrada su convivencia y apoyo al régimen castrista para mantenerlos en el poder; los fósiles reclamarán beneficios contenidos en el Código Procesal Penal, después de los 70 años les otorgan casa por cárcel y no tienen nada que perder”.

Resalta el adeco, que cuando piensen donde estarán a la hora de que regrese la justicia y el estado de derecho, “será muy tarde, si continúan siendo marionetas de los titiriteros corruptos del régimen. En la nueva Venezuela no caben. Indica lo que acaba de pasar en Bolivia, Morales lo había hecho años luz mejor que el chofer de autobús y sin embargo lo sacaron, “mírense en ese espejo”. Revela que “amigos del norte dijeron que, a algunos de estos diputados, les advirtieron que si seguían en esa línea podían engrosar las lista de sancionados. La única diferencia entre Bolivia y Venezuela es que en Bolivia no existe el G4, no había cooperadores con el régimen, si ustedes no rectifican y actúan en coherencia con el interés de la mayoría serán “responsables directos del caótico desastre en que se ha convertido Venezuela, y serán juzgados en tribunales nacionales e internacionales”.

Expresa, lo menos que entiende son “a los diputados jóvenes, no se den cuenta que hipotecaron su futuro, y no existirá lugar para esconderse con los dólares entregados como parte de la negociación delincuencial, no les alcanzarán ni siquiera para pagar su defensa”. Advierte que los abogados penalistas no tendrán compasión a la hora cobrarles honorarios, “no habrá misericordia” ni siquiera con los amigos, “no quiero pensar qué hará el resto de penalistas y constitucionalistas que en este régimen no han podido ejercer su profesión, se van a hacer ricos a costa de estos cooperadores con el régimen por no haber asumido responsabilidades para la que fueron elegidos.

Confiesa el amigo adeco que no envidia al diputado Juan Guaido, “imagino se sentirá como aquél que se sacó un cuadro del 5 y 6, pensó que derrochando el dinero no se le iba acabar, y en menos de un año se lo gastó todo en apariencias y apuestas bufas, pero se le olvidó que vivía en casa alquilada, al cabo de ese tiempo le piden desalojo, no pagó el alquiler y hasta la mujer lo quiere dejar por irresponsable”. El cuadro ganador del presidente interino “fue el apoyo de más del 80% de los venezolanos, se lo ganó por la esperanza que tuvo el pueblo en él, confió podía enrumbar una salida al caos, pero el capital lo derrochó en mentiras y diálogos para darle oxígeno al régimen, apostó a juguetear en llave con el megalómano de Leopoldo López, que se creyó el Simón Bolívar de estos tiempos, en vez de apostar por su conciencia, oportunidad histórica y futuro político, será recordado por su inmadurez e incoherencia, me gustaría verlos por un huequito como vecinos haciéndose compañía, echándose culpas mutuas por el fracaso que marcará el inicio de la nueva Venezuela”.

Afirma su esperanza de que, en un Gobierno legítimamente elegido, se dedique a combatir la corrupción, y la Asamblea Nacional incorpore el tema como prioritario, para perseguirlos y no darles tregua a los causantes del caos, muerte y destrucción de nuestra patria cuando comience la huida mundial de los bandoleros”.

Nota: El amigo adeco que me envía su percepción solicito omitir su nombre al reproducirla, con lo cual, solo se realizaron pequeñas correcciones de forma, sin alterar el fondo.