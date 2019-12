Michael Kozak: Seguimos apoyando a los venezolanos en su búsqueda para vencer la corrupción

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael Kozak, aseguró que continuarán apoyando a los venezolanos en su búsqueda para vencer la corrupción y devolver Venezuela a una democracia que represente a todos.

lapatilla.com

“La gente de Venezuela merecer un gobierno unido en contra de la corrupción, no un régimen que robe y exija sobornos para enriquecerse”, reiteró.

The people of #Venezuela deserve a government #UnitedAgainstCorruption, not a regime that steals and demands bribes to enrich itself.

We will continue to support them in their quest to vanquish corruption & return #Venezuela to a democracy representing everyone. pic.twitter.com/S0zrJ7KvnF

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) December 9, 2019