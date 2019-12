“No se utilizaron dragones”: Militares israelíes y chipriotas realizan ejercicios conjuntos al estilo ‘Juego de Tronos’ (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han difundido un video de sus entrenamientos militares conjuntos realizados con la Guardia Nacional de Chipre en esta isla mediterránea, bautizados con el nombre de la popular serie de HBO ‘Juego de Tronos’.

Por: RT

“La exhibición de fuerza letal y precisa mostró nuestras capacidades y disposición para enfrentar desafíos en diferentes ámbitos”, tuiteó el servicio de prensa de las FDI. “Descargo de responsabilidad: no se utilizaron dragones en el ejercicio”, bromearon los militares israelíes.

Según el periódico en línea The Times of Israel, las maniobras tuvieron lugar la semana pasada, aunque las fechas exactas no han sido reveladas. La tarea principal en los simulacros era practicar combates en terrenos rocosos y montañosos, similares a los de Líbano y Siria.

Se trata del cuarto ejercicio chipriota-israelí realizado en los últimos tres años en la isla en el marco del programa anual de cooperación militar entre ambos países.

