Tesoro de EEUU sancionó a director y exdirector del Saime por enviar dinero de pasaportes venezolanos a sus cuentas

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Estados Unidos sancionó a un alto funcionario del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y a su predecesor, a quienes acusó de recibir miles de dólares por la emisión de pasaportes, informó el Departamento del Tesoro en el Día Internacional contra la Corrupción de la ONU.

Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, director general del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (SAIME), y su antecesor, Juan Carlos Dugarte Padrón, fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, lo cual implica el bloqueo de todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense.

La OFAC dijo que este esquema de corrupción en el SAIME se remonta al menos a abril de 2016, cuando Dugarte fue nombrado al frente de esa oficina, y continuó a partir de junio de 2018, cuando Vizcaíno lo reemplazó.

“Mientras Dugarte era el director general del SAIME, recibió sobornos, y el SAIME fue implicado públicamente en negocios corruptos que implicaban la venta de pasaportes”, dijo el Tesoro en un comunicado.

“Desde el otoño (boreal) de 2018, los funcionarios del SAIME y Vizcaíno han estado involucrados en casos de corrupción, cobrando a los solicitantes de pasaportes miles de dólares y transfiriendo esos fondos a las cuentas bancarias personales extranjeras de Vizcaíno”, agregó, subrayando que también se vendieron pasaportes a ciudadanos no venezolanos.

El Tesoro acusó además al personal del SAIME de integrar los llamados “colectivos”, grupos armados ilegítimos que apoyan a Maduro.

Las sanciones contra Vizcaíno y Dugarte se suman a la batería de medidas que el gobierno de Donald Trump ha aplicado desde 2017 para forzar la salida del poder de Maduro, a quien considera un dictador que saquea los recursos del pueblo venezolano.

“El pueblo de #Venezuela se merece un gobierno #UnidosContraLaCorrupción no un régimen que robe y exija sobornos para enriquecerse. Continuaremos apoyándolos en su búsqueda para vencer la corrupción y retornar a #Venezuela a una democracia que represente a todos”, tuiteó el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, principal diplomático estadounidense para América Latina.

El Día Internacional contra la Corrupción se conmemora anualmente cada 9 de diciembre desde que la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) el 31 de octubre de 2003, que actualmente cuenta con 186 Estados parte.

AFP

U.S. Treasury sanctions SAIME head Gustavo Vizcaino, who is accused of charging Venezuelan applicants thousands for passports and transferring the money into his own accounts. Former director Juan Carlos Dugarte is also sanctioned. More on @TheTerminal

— Patricia Laya (@PattyLaya) December 9, 2019