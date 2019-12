En FOTOS: Las pruebas de crímenes de lesa humanidad de la Masacre de El Junquito presentadas en España

Posteado en: Destacados, Sucesos

Este 12 de diciembre un grupo de diputados en el exilio perseguidos por la narco dictadura venezolana realizaron una rueda de prensa en Madrid, España para impulsar la lucha y defensa de los Derechos Humanos donde se cometen a diario reiteradas violaciones y crímenes de Lesa humanidad como “La Masacre del Junquito”. Dicha delegación integrada por los diputados Franco Casella, Ramón López, Wilmer Azuaje y por el hermano de Óscar Pérez, Luis Velásquez López, estuvo acompañada por representantes de ONG de DDHH en España y algunas fuerzas vivas de la Unidad democrática venezolana, como los secretarios de Voluntad Popular, Acción Democrática y La Causa R.

En el encuentro Franco Casella presidente de la Sub Comisión de DDHH de la Asamblea Nacional venezolana expresó la razón por la que presentaron las imágenes ante la opinión pública de la Masacre del Junquito: “Si no hubiesen mostrado las imágenes del holocausto, no hubiese existido sensibilidad ni reflexión para que ese tipo de atrocidades no se repitiera. El culpable, el criminal siempre procura que las imágenes no se vean, el asesino busca que tanto las imágenes como las víctimas queden en el olvido. Nosotros decimos ¡Prohibido Olvidar!, ¡No a la impunidad! Los delitos de Lesa Humanidad no prescriben. Sabemos que a los familiares este tipo de imágenes les remueve sentimientos; pero a nosotros a los defensores de derechos humanos también nos duelen estos crímenes y nos enfrentamos a una situación muy dura, cuando nos toca denunciar y mostrar las atrocidades pero si no se denuncia no logramos el objetivo. El mismo Oscar Pérez, minutos antes de ofrendar su vida transmitió en vivo, no por celebridad sino por reflexión, y de eso se trata lo que estamos haciendo acá hoy.”

Sobre Óscar Pérez y el grupo de jóvenes ajusticiados el parlamentario venezolano afirmó: “esos hombres y mujeres entrenados para capacitar y accionar las armas de la república en forma legal, decidieron no hacerlo aún teniendo su vida en riesgo inminente y eso es un mensaje poderoso el cual toda la población no ha entendido; aquel que está entrenado para usar la fuerza de manera científica no lo hace y da un mensaje, es la mayor muestra de no violencia y de convicción. De esto se trata. Nosotros no hacemos estas denuncias buscando centimetraje o seguidores, lo hacemos para visibilizar que mientras los asesinos del régimen de Nicolás Maduro en la Cumbre del Medio Ambiente dicen que en Venezuela todo está hermoso y mientras que algunas organizaciones políticas en el reino de España piensan que esta es una lucha que tiene que ver con ideología, nosotros acá estamos mostrando los hechos de sangre para que se entienda que esto no es un problema de derecha ni de izquierda sino de DDHH, de hombres y mujeres que habiéndose rendido fueron acribillados salvajemente por una dictadura, una dictadura que sigue asesinando al pueblo de Venezuela sistemáticamente y no hay nadie hasta ahora que los detenga si no seguimos denunciando”.

El parlamentario y ex preso político Wilmer Azuaje manifestó que: “estas pruebas forman parte integral de los expedientes que consignamos esta semana, primero en La Corte Penal Internacional y luego ante la sede de la ONU en Ginebra, esto es un impulso procesal, son pruebas que sumamos a un expediente que ya habían presentado la diputada Delsa Solórzano y la fiscal general Luisa Ortega Díaz. Unidos nada nos será imposible”. El diputado además apuntó que asume toda la responsabilidad de la difusión de fotos y videos, “estas pruebas me las dio un detective valiente en Colombia, es así que las llevamos para la OEA pero también complementamos los expedientes en La Corte Penal Internacional y en la ONU allí particularmente tenían el expediente abierto pero no tenían los elementos, nosotros los consignamos, demostramos como lo establece el estatuto de Roma que si tú te rindes, tienes derecho a la vida, no a ellos los ajusticiaron, y se evidencia en las fotografías cuando se le ven los tatuajes alrededor de los cadáveres, es decir, la quemada por la pólvora, se evidencia en las fotografías cuando nuestro hermano Óscar Pérez tiene impactos de bala en todo su cuerpo de manera defensiva. Ellos tienen impactos de bala en las manos, estaban rendidos, a una mujer embarazada, uno de los tiros en la cabeza le perforó y le abrió en la parte de atrás del cráneo. Pido disculpa a la familia, yo los entiendo porque a mi me mataron a mi hermano también, yo estuve dos veces preso, y en el 2014 secuestrado. Soy el primer diputado del mundo que en dos oportunidades le allanaron la inmunidad y le menten preso”.

Luis Velásquez López, hermano del líder Óscar López, manifestó visiblemente emocionado “acá venimos a pedirle al mundo ayuda, en Venezuela nos están asesinando sin piedad, nosotros el pueblo venezolano, no tenemos la capacidad de defensa, no lo podemos hacer porque para eso está designado una FFAA que no hacen nada, están sumisos ante sus superiores; coroneles, generales, que son corruptos y criminales igual y no hacen nada. Estamos acá pidiendo la asistencia de Europa, no podemos solos contra esos criminales, ellos son como un virus que se sigue esparciendo y hay que detenerlo”.

