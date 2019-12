El admirable gesto de Kobe Bryant en un aparatoso accidente de tránsito en California (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En medio un accidente de tránsito provocado por el temporal que azota a California, las víctimas se llevaron una gran sorpresa al ver que una de las personas que se acercó a colaborar era Kobe Bryant. La ex estrella de Los Angeles Lakers no dudó en bajarse de su coche para colaborar con varios damnificados de un choque múltiple en Newport Beach.

Por Infobae

Según imágenes difundidas por el portal TMZ Sports, Kobe fue uno de las personas que se detuvo para ayudar en un incidente en California, que vive días de alerta por un temporal climático que afecta a la costa Oeste de Estados Unidos.

There was a car crash and Kobe Bryant got out of his car to help out with everything.pic.twitter.com/dTAAMWNFtB

— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 13, 2019