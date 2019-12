Jamaica se alza con la corona del Miss Mundo 2019

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Toni-Ann Singh, Miss Jamaica, se alzó con la corona del Miss Mundo 2019, mientras la venezolana Isabella Rodríguez no quedó seleccionada para la siguiente fase.

De las 12 finalistas escogidas por el jurado, cinco pasaron a la final, en la que India quedó en el 3° lugar y Francia en el 2° lugar.

Miss Jamaica también hizo gala de su voz al cantar “I have nothing”, de la desaparecida Whitney Houston.

Aquí les dejamos los tres momentos más importantes de esta candidata:

Miss Jamaica jus get a 4.0 GPA pon har answer ! Go Toni-Ann Singh . She is gooooood ????????#MissJamaicaWorld#MissWorld2019 #MissWorld pic.twitter.com/uDwnicLqRm — The Dutty Berry Show (@duttyberryshow) December 14, 2019

Miss Jamaica mash up London!!!!! Toni-Ann did a superb rendition of “I have nothing” by Whitney Houston. No wonder she won the Talent fast track. I am sure of a Top 3 finish but I’m crossing my fingers for the top prize. Jamaica for Miss World 2019! #MissWorld2019 ?????? pic.twitter.com/9kpt7OheVo — Stacia Davidson (@StaciaDavidson) December 14, 2019