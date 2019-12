José Luis Monroy: Sin previa cita estamos listo, es necesario organizarnos

Posteado en: Opinión

Hola que tal mi gente, Es momento de aprender lecciones. Y no tenemos mucho tiempo. La belicosidad de quien ocupa la Casa Blanca no permite confiar en los compromisos adquiridos por quienes le representan. Venezuela es el tema. El Presidente de la nación más poderosa del mundo es un hombre de palabra de honor, y lo que hemos visto hasta el momento no son sino las escaramuzas previas a uno o varios ataques de mayor contundencia, y que podrían cimbrar unas instituciones que —de por sí— han sido sometidas a una tensión excesiva que se refleja en un ambiente de crispación generalizada, que por desgracia no ha permitido unificar esfuerzos.

Unificar esfuerzos para salvar a la patria: de ese tamaño es el riesgo. Venezuela se tiene que preparar, para lo que viene, vivimos en una tragedia humanitaria, así usted vea dólares rodando por todos lados. Las fake news podrían ser enfocadas para desestabilizar y causar efectos demoledores en la política de este país, y sería ingenuo pensar que quien —con éxito— ha llevado a cabo elecciones para cazar bobos se va a dejar tumbar en unas de esas, el que lo piense ya sabe que es.

Venezuela es un país vulnerable, no sólo por la diferencia abismal entre los recursos, economías y fuerzas armadas, Venezuela es un país vulnerable porque la división entre la población —y la miopía de sus líderes— no permite entender como después de todos estos fracasos en este año quieren seguir cometiéndolos en el 2020, en tiempos de crisis, no es una legitimación de sus errores anteriores sino un acto de responsabilidad hacia el futuro. Hoy, más allá de las agendas personales, la preocupación compartida es, y debe ser, la relativa a la viabilidad de la nación.

Es necesario organizarnos, tras la primera embestida. Está comprobado que los líderes políticos, más que prepararnos contra el enemigo, sólo sirvieron para que la gente se diera cuenta quienes son en realidad y eso hay que celebrarlo, la gente ya se está quitando el velo: tal parece que hay lecciones que tardan más de 170 años en aprenderse.

Es momento de planear lo que sigue. Hay actores comprometidos, intereses convergentes, objetivos comunes. No es preciso esperar a que los de la AN despierten para después seguirlo, sino al contrario: YA SON caso perdido, son ellos quienes, forzosamente, tendrán que seguir a una sociedad organizada.

Y ya eso esta , un equipo multidisciplinario se está organizando, estamos armando el Team con profesionales en todas las aéreas para rescatar al país, no vamos a esperar por los de siempre que solo han hecho es cohabitar, aquí hay gente comprometida, desde ANCO, le decimos al país y a la comunidad internacional que ya estamos listos, llevaremos adelante el rescate de este país.

Estamos listos, únete al mejor equipo posible, llevaremos adelante EL PROYECTO PAIS, vea bien PROYECTO, no un plan para una campaña electoral, nosotros no andamos en campaña, nosotros hablamos de transición verdadera, te esperamos.

