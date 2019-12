Científico de la Nasa mostró cómo se vería la Tierra si desaparecieran los océanos (Fotos y video)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

En apenas unos segundos y gracias al trabajo de un ex colaborador de la NASA, es posible descubrir cómo podría cambiar la faz de la Tierra si los océanos se secaran repentinamente.

Por Infobae

La retirada de las aguas permitiría el surgimiento del 70% de la superficie del planeta que hoy está sumergida, revelando cordilleras y cañones hasta ahora ocultos, y una oscura profundidad de hasta 6.000 metros por debajo del nivel de los océanos.

Se trata de un escenario apocalíptico, con sectores del planeta que lucen de forma surrealista. La animación en cámara rápida publicada en Twitter fue producto del trabajo del científico planetario James O’Donoghue, ex colaborador de la NASA y hoy al servicio de la agencia espacial japonesa Jaxa.

Como va mutando la faz de la tierra es impactante:

O’Donoghue ya había trabajado en esta animación en el 2008, pero ahora logró refinarla aún más al hacerla en alta resolución y mejorando varios aspectos. “Vaciar los océanos revela cadenas montañosas y cañones sumergidos”, escribió O’Donoghue en su cuenta de Twitter.

