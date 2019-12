¡Qué locura! Pareja encontró a una pitón de tres metros en su árbol de Navidad (FOTO)

Una pareja de Brisbane, Queensland (Australia) se encontró el pasado jueves con un inesperado adorno navideño en el jardín de su casa: una pitón de 3 metros de longitud enroscada en el árbol de Navidad que tenían puesto en el jardín.

Por RT

Leanne Chapman, oriunda de Inglaterra, contó que al llegar al pórtico a su vivienda notaron que algunas aves se comportaban de modo extraño y, sin saber lo que sucedía, su compañero empezó a filmar el episodio, apoyándose para ello en el árbol de navidad.

OMG. Leanne Chapman emigrated to inner-city Brisbane from the UK and is about to have her first Christmas here. She’s got a (live) python in her tree, lucky her … Really, this is not normal. Pics via @abcbrisbane and Leanne ? pic.twitter.com/loEaPVbPPA

— Jen King (@JustJenKing) December 13, 2019