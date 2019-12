La rara enfermedad que obligó a una youtuber a retirarse los implantes mamarios (Video)

View this post on Instagram

Este sin duda alguna es el video mas difícil que he tenido que hacer. El link directo ya está en mi bio y IG stories. Como se los conté en su tiempo, en enero de este mismo año, me sometí a una cirugía de aumento de senos con implantes. Fue un procedimiento relativamente sencillo, con una recuperación en mi experiencia, fácil. A los dos meses empecé a experimentar brotes de acné como nunca antes. Pensando que era una reacción a unas vitaminas, no le di mayor importancia. A los tres meses del procedimiento, comienzo con una caída de cabello alarmante. Siendo mamá, pasado embarazo y lactancia, sé lo que es perder el cabello pero esto era sin igual. Lo justifico pensando que son las extensiones y el estrés. A los cuatro meses pasado el procedimiento empiezo a experimentar confusión, agotamiento, una nube mental que en ratos me impide hablar elocuentemente o pensar claramente. Y este fue el comienzo de algo que no me esperaba. Espero el compartir mi experiencia, ayude a otras personas a tomar una decisión informada. Este es el video que yo hubiera deseado ver hace un año. Creí que al consultar con varios doctores, hacerme análisis, platicar con amigas que se habían operado, estaba tomando una decisión informada y educada. Gracias a mi familia y a la gente que estuvo conmigo en este episodio tan complicado. Gracias por sostenerme y no soltarme. Gracias por ayudarme a recuperar a la “Rosy de antes”. Y gracias a ustedes, por permitirme compartirles este capítulo. Los quiero❤️ {and thank you @davidrankinmd, you are truly an artist, I look pretty much the same I did before which I didnt think was possible And @peaceloveandplasticsurgery you are our guardian angel, I am forever grateful)