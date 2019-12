Reportaron fuerte tiroteo en una zona residencial de Ohio

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Este lunes, la policía de Columbus, Ohio, reportó un tiroteo activo alrededor de las 2 de la tarde, hora local.

Por: Radio Formula

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre comenzó a tirar “múltiples disparos” en una zona residencial en West Columbus. Un comando SWAT, patrulleros y negociadores se encuentran en la escena.

Por ahora, se desconoce si hay personas heridas por el tiroteo en West Columbus, Ohio. No obstante, las autoridades urgieron a los vecinos a que no se acerquen al área. La policía mandó a cerrar una escuela primaria y una secundaria hasta que pase la situación.

*UPDATE 12/16/19 3PM: Briggs High School and Lindbergh Elementary school are on lock down. K9 is assisting officers currently on scene. @ColsCitySchools

Again, we ask the public to stay away from the area for everyone’s safety. https://t.co/ClFkx9nq5E

— Columbus Ohio Police (@ColumbusPolice) December 16, 2019