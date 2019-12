Cómo Instagram avisará si se publica un contenido falso

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Instagram anunció una expansión de su iniciativa para luchar contra la desinformación. En este sentido, la compañía dijo que implementará a nivel global la realización de pruebas de envío de contenido potencialmente falso que se realizan desde mayo 2019, con socios verificadores externos de datos en EE.UU.

“Hoy estamos expandiendo a nivel global nuestro programa de verificación de información para permitir que organizaciones alrededor del mundo puedan evaluar y calificar la desinformación en nuestra plataforma”, anunció la compañía en su blog.

Esto implica que cuando el contenido sea calificado como falso o parcialmente falso por un verificador de información externo, se limitará su distribución removiendolo de las páginas Explore y hashtags. Además, será etiquetado para que la gente pueda decidir por sí misma qué leer, qué creer y qué compartir.

Cuando estas etiquetas se apliquen, serán visibles para todas las personas alrededor del mundo que vean ese contenido, ya sea en el feed, en el perfil, en las historias o en los mensajes directos.

“Utilizamos tecnología de reconocimiento de imágenes para encontrar más casos de este contenido y que la etiqueta pueda ser aplicada, ayudando a reducir la distribución de desinformación”, mencionaron en el comunicado.

A su vez, si algo es calificado como falso o parcialmente falso en Facebook, a partir de hoy se empezará a etiquetar automáticamente contenido idéntico que haya sido publicado en Instagram o viceversa. La etiqueta se vinculará con la calificación del verificador de información y se ofrecerán vínculos a artículos de fuentes creíbles que refuten las declaraciones de la publicación.

Para determinar qué contenido debe ser enviado a los verificadores de información para revisión, se emplea una combinación de feedback que se recibe por parte de la comunidad de usuarios y tecnología.

“A principios de este año, añadimos la opción de retroalimentación sobre “Información falsa”, y estos reportes, junto con otras señales, nos ayudan a identificar y a tomar acción sobre información potencialmente falsa”, subrayan desde la empresa.

Limitaciones al contenido ofensivo

A su vez, Instagram anunció ayer que notificará a los usuarios cuando estén por publicar una foto o video con una descripción al pie que pueda resultar potencialmente ofensivo. Esta notificación busca concientizar al usuario para que piense dos veces antes de postear algo que pueda generar algún daño a un usuario.

“Esta es una extensión de nuestra actual función que marca los comentarios potencialmente ofensivos, y es un paso más hacia la creación de un entorno más seguro en Instagram”, dijo la red social en un tuit publicado ayer.

