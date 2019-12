¿Ariana Grande se confiesa fanática de los Cardenales de Lara? Descubre todo ahora

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este martes, las redes sociales se han vuelto locas con la joven cantante norteamericana Ariana Grande, quien comenzó a seguir en redes sociales a los Cardenales de Lara, equipo de béisbol venezolano y que se ha entendido como un guiño a su afición por el conjunto crepuscular.

lapatilla.com

Frente a esto, en su cuenta de twitter, Cardenales no perdió la oportunidad para realizar la invitación a la cantante de 26 años al Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, además de ofrecer el famoso pepito guaro.

“Así que, @ArianaGrande, ¿Te gustaría venir al estadio Antonio Herrera Gutiérrez? Luego vamos por un pepito guaro como quieras…”, escribieron los Cardenales.

So, @ArianaGrande, would you like to come to Antonio Herrera Gutiérrez ballpark? Then we go for a pepito guaro as you like… pic.twitter.com/QmxGXgcHtg

— Cardenales de Lara (@CardenalesDice) December 18, 2019