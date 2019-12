Bernio Verhagen, el falso futbolista que estafó a cuatro equipos y terminó en la cárcel

Posteado en: Deportes, Titulares

Si bien no es la primera vez que sucede, resulta muy llamativo que continúe pasando en tiempos actuales y con la cantidad de información que manejan los clubes de fútbol. Resulta difícil pensar que alguien puede hacerse pasar por futbolista profesional y viajar por el mundo firmando contratos. Pero aparentemente no fue tan complicado para Bernio Jordan Enzo Verhagen, un joven holandés que ha hecho una envidiable carrera sin ser realmente jugador. Ha formado parte de equipos de Moldavia, Sudáfrica, Chile y Dinamarca, hasta que finalmente ha sido detenido.

Por Infobae

Nació en Surinam, como Edgar Davids, Clarence Seedorf o Jimmy Floyd Hasselbaink, famosos jugadores holandeses. Y sin poseer ni una pequeña cuota del talento que tenían esos ex jugadores, logró hacerse pasar por futbolista y este año fue contratado por cuatro equipos diferentes. Según cuenta el portal Vice, todo comenzó cuando el joven de 25 años fue fichado por un club llamado FC Dinamo-Auto en Transnistria, un estado separatista moldavo que declaró su independencia en 1990.

Solo se sabía de él que era extremo derecho y que había jugado en las divisiones juveniles del Willem II, club holandés de primera división, pero fue solamente durante el 2009. También en la Federación Nacional de Fútbol holandesa (KNVB) hay constancia de que fichó por otros tres clubes holandeses pero de nivel amateur. Lo cierto es que se unió al Dinamo pero permaneció poco tiempo y nunca hizo su debut en el equipo. Lejos de dilapidar su carrera, eso ha dado paso a lo más sorprendente.

Ver esta publicación en Instagram Happy birthday to my self ???? Una publicación compartida de Bernio Verhagen (@berniov28) el 13 Feb, 2018 a las 3:26 PST

El Cape Town City FC, uno de los mejores equipo del fútbol de Sudáfrica, anunció a Verhagen como uno de sus nuevos jugadores el pasado 26 de julio. Era muy extraño después de no haber tenido minutos en el modesto club moldavo, pero fue aún más raro que abandone Ciudad del Cabo a sólo 26 días de su fichaje, nuevamente sin disputar ni un solo minuto de juego. Le rescindieron el contrato pero solo fue el inicio, sus estafas no terminaron ahí. Al contrario, el 22 agosto llegó a Audax Italiano, de los conjunto más competitivos de la primera división de Chile.

Se instaló en una cómoda casa de dos pisos en Puente Alto y recibía un sueldo en dólares que superaba el salario de varios futbolistas del plantel, según informó la prensa chilena. Pero fue allí donde comenzaron a conocerse más detalles sobre su vida, sobre todo porque comenzó a tener conflictos extradeportivos. Abandonó la entidad de La Florida -lógicamente unos meses después y sin haber jugado ni un solo partido- acusando a sus compañeros de racismo. “Me decían mono, negro, no me llamaban por mi nombre. También me decían puta. Al principio fue en tono de broma, pero yo les dije que me molestaba. Y no quisieron parar. Todo el día me llamaban negro”, aseguró Verhagen a La Tercera. Audax tuvo que lanzar un comunicado para desmentir las acusaciones.

#ComunicadoOficial ? Audax Italiano no comparte tanto el fondo como la forma de todas las declaraciones emitidas a medios de comunicación por parte del jugador Bernio Verhagen, referidas tanto a sus jugadores como al CT.#ForzaAudax ?? pic.twitter.com/A2meNw1SgI — Audax Italiano (@audaxitaliano) November 1, 2019

A todo esto se le suma que una joven chilena llamada Nayaret Muci, de 21 años, quien inició un noviazgo con Verhagen durante el mes que estuvo en Audax, decidió irse con él a Dinamarca. El joven holandés había conseguido ser fichado por el Viborg FF y la convenció de irse juntos al país nórdico. Lo preocupante fue que ella usó su cuenta de Instagram: para publicar un video en el que decía “el jugador me tiene secuestrada aquí en Dinamarca, me golpeó y escupió mi cara, no me quiere devolver a Chile” pero luego borró el material de denuncia y dijo a La Tercera que todo se había solucionado.

En su regreso a Europa empezaron a salir a la luz los métodos que utilizó para llevar adelante su fraudulenta trayectoria. Cuando el sitio de noticias Bold habló con Verhagen, les contó que tuvo períodos a prueba en los clubes Næstved y Randers, pero dicho portal verificó se comunicó con ambas entidades y negaron conocerlo. Luego, el periódico danés Politiken reveló que Verhagen fingió ser jugador del FC Copenhague para seducir a una mujer antes de robar dinero y joyas.

El Viborg FF, club que lo contrató, explicó en un comunicado que creían haber contratado Bernio Verhagen a través de Stellar Group, la famosa agencia de representación que tiene a grandes estrellas como Gareth Bale (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid), Mason Mount (Chelsea), el uruguayo Maxi Gómez (Valencia) y el argentino Marcos Rojo (Manchester United), entre otros. La transferencia se gestó a base de correos electrónicos fraudulentos, documentos y llamadas telefónicas que fingían trabajar para la firma fundada por Jonathan Barnett. Incluso, Vice informó que uno de los directores del club confesó que hablaba casi a diario con un hombre que afirmaba ser Mo Sinoush, el CEO de Stellar Group. También reveló que recibieron ofertas de un club chino a través de correos completamente falsos.

La entidad de la segunda división danesa decidió notificar a Stellar Group y empezaron a colaborar con ellos para llevar el caso a la policía danesa. El 26 de noviembre, el Viborg FF anunció que había rescindido el contrato de Bernio Verhagen y, a solamente 24 horas de publicarse ese comunicado, este joven hoandés fue arrestado. Lo acusaron de fraude el 3 de diciembre y lo último que se supo es que iba a estar en prisión preventiva hasta el 20 de enero. Aunque como cierre a su alocada historia, se fugó de la Policía de Dinamarca cuando concurría a declarar por agresión, secuestro y robo a su novia chilena. No obstante, días más tarde fue detenido en la ciudad de Holstebro, justo cuando intentaba huir a Suecia, y ahora está en prisión.