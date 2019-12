La creadora de Harry Potter realizó una polémica declaración y la acusan de transfóbica

La escritora JK Rowling no suele tener demasiada actividad en las redes sociales. Y siempre sus contactos con la prensa son sobrios, calculados; casi siempre para promocionar alguna de sus publicaciones. Pero esta vez, la creadora de Harry Potter también cayó en la voracidad de Twitter y le llueven las críticas.

Por: Clarín

La inglesa de 54 años, autora de la saga de libros de Harry Potter (500 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo), guionista y productora de cine, reapareció en sus redes donde compartió un posteo que generó una gran polémica entre los usuarios, quienes la acusan de emitir comentarios transfóbicos.

Rowling causó un fuerte repudio al apoyar a Maya Forstater, una investigadora que fue despedida por twittear que las mujeres transgénero no pueden cambiar su sexo biológico.

Dress however you please.

Call yourself whatever you like.

Sleep with any consenting adult who’ll have you.

Live your best life in peace and security.

But force women out of their jobs for stating that sex is real? #IStandWithMaya #ThisIsNotADrill

— J.K. Rowling (@jk_rowling) December 19, 2019