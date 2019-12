Una pitón intentó arrastrar a su hijo de cuatro años al bosque

“Era una serpiente enorme. La cabeza estaba enganchada en la pierna de mi hijo”, dijo. “Los encontré en el embarcadero, la serpiente lo estaba arrastrando hacia el bosque. Tenía que hacer algo, así que corrí y fui directamente a por la cabeza”, explicó Thompson.

“Agarré su mandíbula y la doblé lo más fuerte que pude para sacar la pierna. Mi hijo salió corriendo, y la serpiente se revolvió y me atacó, la cogí por la parte de la cola y comencé a tirar de ella”, relató el padre.

Finalmente, con la ayuda de un vecino, Thomson dio muerte al reptil, y trasladaron al pequeño al hospital de Mackay, donde recibió tratamiento para la herida y se recupera bajo observación.

A North Queensland dad has told 7NEWS of how he rescued his son from the jaws of a giant python. “Punched it straight in the head, at that stage it let go… as soon as I let go it curled back up and bit him again” – Evan Thompson. https://t.co/VOG2e3nSNs #7NEWS pic.twitter.com/MCzgrK4Sg6

— 7NEWS Toowoomba (@7NewsToowoomba) December 20, 2019