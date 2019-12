Recrearon la historia del Niño Jesús con adornos hechos de bolívares (Fotos)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un grupo de niños recrearon la historia del Niño Jesús mientras utilizaban unos curiosos adornos hechos con bolívares.

lapatilla.com

A través de la red social Twitter se dieron a conocer unas imágenes de los pequeños usando unas coronas o anillos, durante una reunión benéfica de Navidad realizada en Caracas.

Los adornos de los niños están hechos con los billetes de distintos conos monetarios que ha tenido la moneda nacional en los últimos años. La novedad sirve para reinventarse en estas fiestas para crear nuevas decoraciones con el papel moneda que no sirve ante la hiperinflación que sufre el país actualmente.

At a charity Christmas gathering in #Caracas and the kids, for their beautiful reenactment of the story of Jesus, are decked out with crowns and rings made of #Venezuelan #bolívar bills, rendered worthless by hyperinflation. pic.twitter.com/geB6V4KVSt

— Kejal ?????? Vyas (@kejalvyas) December 20, 2019