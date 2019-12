Filtran quién era el villano original de “Star Wars: The Rise of Skywalker”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker ha pasado por su primer fin de semana de estreno y las cifras francamente no son tan alentadoras.

Por FayerWayer

La película no ha dejado satisfechos a los fans y los huecos abiertos por su propias trama dejan en evidencia que la cinta filmada originalmente no tiene mucha relación con lo que terminamos viendo en las salas de cine.

Muchos rumores de proporciones alarmantes han terminado siendo confirmados de manera indirecta por la propia cinta y su trama. Pero en realidad habría muchos detalles más por revelar.

Así lo confirma un curioso hilo de Reddit en donde un supuesto informante interno de Lucasfilm ha filtrado todo sobre la versión original de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Además de abordar los problemas que hubo en la producción tras lo que hizo Rian Johnson con The Last Jedi. Dejado a JJ Abrams en la necesidad de buscar el apoyo de George Lucas para salvar todo.

Después de que Colin Trevorrow [director original del Episodio IX] dejó el proyecto, Rian Johnson fue inmediatamente la mejor opción de Lucasfilm para hacerse cargo, sin embargo, Bob Iger y Alan Horn [Máximos jefes en Disney] no estaban impresionados con The Last Jedi y pensaron que era un paso atrás, por debajo de The Force Awakens.

Esto llevó a Iger a ofrecer personalmente el trabajo a Abrams. JJ no era fanático de The Last Jedi (TLJ), por decirlo de manera amable. Odiaba absolutamente a TLJ y tenía serios problemas con Rian Johnson.

Así que puso como condición que volvería sólo si tenía control creativo completo. Sin tener que comprometerse con Kathleen Kennedy, ni el Grupo de Historias de Lucasfilm (dirigido por ella).

El primer movimiento de JJ fue consultar con George Lucas sobre la historia del Episodio IX, se les ocurrió una historia que tenía fuertes conexiones con el programa de televisión The Clone Wars que presentaba a la Daga de Mortis. Y aquí Matt Smith sería el Hijo de Mortis como antagonista de la película.

En agosto de 2018 se reportó a nivel mundial que Matt Smith, famoso por su papel de Doctor Who, se habría integrado al reparto del Episodio IX como un posible villano. Así que esa parte encaja.

En esa primera etapa Abrams y Lucas retomaron algunos elementos de la trilogía originalmente planeada antes de la venta de la franquicia a Disney. A la mitad de las grabaciones JJ se habría reunido con los ejecutivos de Disney para compartirles que esta película no uniría a todos los fanáticos, y tal vez no los dejaría satisfechos.

Esto, sumado al fracaso de la película de Han Solo y el odio generalizado contra The Last Jedi, hizo que Disney entrara en pánico y tomara el control de la The Rise of Skywalker.

Fue aquí que modificaron toda la historia y volvieron a relegar las ideas de George Lucas. Palpatine sería un personaje presente, pero no estaría vivo, ni sería el villano principal.

El antagonista sería el supuesto Hijo de Mortis interpretado por Smith. Pero ante el temor de no ser muy reconocible por el público general Disney habría eliminado al personaje por completo para tomar a Palpatine como el enemigo principal de la trilogía.

Esto habría sido lo que detonó las regrabaciones que llevaron a rehacer más de media película. La publicación no tiene desperdicio y ha servido para revelar más detalles detrás de escenas. Incluyendo el inminente despido de Kennedy y su dinámica de favoritismo hacia Rian Johson.