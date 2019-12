Lenny Dos Ramos, un encantador de autos que triunfa en el mundo

Posteado en: Titulares

Lenny Dos Ramos, es sin duda un encantador de autos. Desde niño supo que lo automóviles estaba en su futuro y así fue. Hoy es uno de los artistas transformadores de vehículos más cotizados de la Florida, pero su talento recorre el mundo. En dialogo en exclusiva hablamos de sus inicios, su pasión y el futuro de este venezolano que está dejando huella en el mundo de las artes automovilísticas.

Lenny Dos Ramos empezó su carrera profesional en su tierra natal, Venezuela. De joven, la mayoría de su tiempo lo dedicaba a la modificación y restauración de autos y motos. Con el pasar de los años fue aprendiendo muchas técnicas de diferentes personas las cuales iba perfeccionando y aplicando.

Luego de mucha experiencia, tenía la visión de hacer carrera en Estados Unidos y cumplir su sueño americano. Pero para certificarse se instaló en la ciudad de Miami. Lenny ha logrado entrar y destacarse como uno de los mejores en restauración, protección y embellecimiento de híper autos y autos exóticos.

¿Cómo te defines?

Me defino como una persona humilde porque eso me han inculcado mis padres también dedicado porque todo lo que he conseguido en mi vida ha sido gracias a mi constancia y dedicación.

¿Cuál es tu mayor anhelo?

mi mayor anhelo es poder llegar a mi vejez y seguir compartiendo con mis padres y que ellos disfruten de mi familia y de todos mis logros conseguidos

¿Cómo te iniciaste?

Desde pequeño siempre tuve la atracción por el mundo de carros y motos, luego a mis 18 años cada moto que tenía o auto lo modificaba y colocaba en su punto máximo de belleza y siempre aparecía alguien que se enamoraba y me preguntaba si lo vendía y así poco a poco cada carro o moto que tenía era un proyecto único para mí. luego me vine a miami donde me especialice realizando cursos y estudiando el mundo de la restauración me certifique con las marcas más importantes del entorno de restauración y tuve varios trabajos en distintas tiendas importantes de la ciudad de miami hasta que me ofrecieron una propuesta de trabajo muy importante para mi carrera la cual es donde sigo hoy en día que es como mi segunda casa Image Premium Detailing.

¿Qué es lo que más te apasiona?

vivo envuelto de lo que me apasiona el mundo de los carros y logre llegar a su punto máximo el cual son los carros exóticos únicos en el mundo me apasiona que una persona me busque por mi buen trabajo y luego de haber terminado un proyecto de un carro y que las personas lo aprecien y digan su opinión al ver los resultados y escuchar cómo se expresan de algo que yo realice con mis manos y que solo sean opiniones positivas para mi hace que sea más apasionado con lo que hago.

¿Qué vehículo transformado en tu mayor satisfacción?

Waooo es una pregunta muy difícil para mí ya que he realizado carros únicos en el mundo con producción 1 de 1, he realizado carros de colección los cuales ya no tienen precio debido a su estado en que se encuentra el auto y también he realizado Hiper carros último modelos con un valor de más de 13 millones de dólares jajajaja pero para responder a tu pregunta yo restaure por dos años un Chevrolet Camaro del año 1969 todos los días de mi vida durante dos año los dedique a la restauración de ese carro y tuve que venderlo para venirme a miami y nunca pierdo la satisfacción de volver a tener otro.

Planes y proyectos

Mis planes por ahora es seguir creciendo como profesional en mi carrera de restaurador para llegar a ser uno de los más conocidos en el mundo de la restauración. Proyectos para este 2020 pues bueno en miami se acaba de construir una de las pistas de carreras más importantes a nivel mundial la cual solo se van utilizar carros de alta gama de personas y pilotos muy importantes en el mundo automovilístico este proyecto va de la mano de la gente de THECONCOURSCLUB los cual me hicieron una oferta de trabajo para estar en sus instalaciones al pendiente de todos sus autos. /Nota de Prensa