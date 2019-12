“Rotundo fracaso”: Actor de la serie “The Mandalorian” destruyó el final de Star Wars

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Obtuvo su papel como actor más importante hasta la fecha cuando apareció en un episodio de la serie de Star Wars de Disney, The Mandalorian. Pero eso no significa que Jake Cannavale sienta alguna obligación por alabar Star Wars: The Rise Of Skywalker, el episodio final de la trilogía. El actor de 24 años dio a conocer el viernes su disgusto por la película (también producida por Disney) en sus historias de Instagram y generó gran revuelo.

Por Infobae

El hijo del reconocido actor Bobby Cannavale, que desempeña un papel secundario en la producción de la plataforma Disney+, dejó muy en claro que no es fanático de la última parte de la franquicia y recurrió a las redes sociales para destruir The Rise of Skywalker, la obra de J.J Abrams, director de las últimas tres películas desde que en el año 2012 Disney se hiciese con los derechos de LucasFilm, la productora de George Lucas.

A pesar de ser parte de la franquicia, Cannavale no se contuvo en sus críticas a la película, describiéndola como la “peor película de Star Wars” y un “fracaso absoluto”.

“¡Estoy en el universo Star Wars ahora! Así que por eso seguro que no debería hablar mal del Episodio IX, ¿verdad?. Incorrecto. Es sin duda la peor película de Star Wars. Es un p… fracaso…. “, expresó Cannavale en Instagram. “Fui a verla anoche y me he despertado muy enojado. Ha hecho que toda la nueva trilogía sea completamente inútil. Había más agujeros en la trama que trama. La cantidad de ‘por ciertos…’ era absolutamente irritante. El ascenso de Skywalker (por cierto, un título estúpido) fue peor que La amenaza fantasma y Los últimos Jedi juntas”, relataba indignado el actor en sus historias de Instagram.

Ante estas polémicas declaraciones, muchos de los seguidores y fanáticos del universo de ciencia ficción atacaron la postura del actor, que contestó a sus detractores. Cuando un fan le preguntó si se sentiría diferente si hubiese sido parte de la película, respondió: “Honestamente, creo que estaría más enojado. Obviamente no puedo hablar en nombre del reparto. Para algunos actores esto es solo un trabajo y tal vez simplemente estén felices de estar trabajando”.

“Personalmente, he sido un gran fan de Star Wars desde que era un niño. Y me sentí bastante decepcionado por la holgazanería general de esta nueva trilogía y también un poco enfadado por el derecho que la franquicia se ha tomado a la hora de tomar el control. Como si dijesen ‘no, no nos gusta el final con el que todo el mundo ha estado de acuerdo durante décadas, ¡cambiémoslo!’”, dijo el novato de Hollywood en otra de la historias, que ya no están disponibles.

Cannavale interpreta a Toro Calican, un joven aspirante a cazarrecompensas, en un episodio de The Mandalorian, que Disney lanzó en noviembre.

J.J. Abrams, director de los episodios VII y IX, es plenamente consciente de la complicada tarea que supone cerrar la saga Skywalker, ya que él mismo lo definió como “uno de los trabajos más difíciles que podría haber aceptado”. The Rise of Skywalker tiene una calificación del 57 por ciento de Rotten Tomatoes, y entre los críticos más prestigiosos encuestados, solo el 48 por ciento elogió la película.

Las críticas fueron variados para The Rise of Skywalker, pero no impidió que los fanáticos acudieran a los cines de los Estados Unidos y recaudó un estimado de USD 176 millones, según Comscore. El segundo lugar fue para Jumanji: The Next Level, que ganó aproximadamente USD 26 millones durante su segunda semana en los cines. Frozen 2 ocupa el tercer lugar con USD 12, 3 millones, seguido por Cats que ganó USD 7 millones decepcionantes durante su debut. El último lugar entre los cinco primeros fue para Knives Out, con USD 6,1 millones.