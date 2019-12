Un militar estadounidense muerto en Afganistán

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Un soldado estadounidense murió este lunes “en acción” en Afganistán, anunciaron las fuerzas estadounidenses, sin dar detalles.

Esta muerte se produce en un momento en el que Washington y los talibanes intentan alcanzar un acuerdo sobre la retirada de las fuerzas estadounidenses. El presidente estadounidense Donald Trump suspendió este diálogo a principios de septiembre después de un atentado en Kabul reivindicado por los insurgentes que causó 12 muertos, entre ellos un soldado estadounidense.AFP

#UPDATE The Taliban claim responsibility for an attack on an American convoy that killed one US soldier and, according to the insurgents, wounded several more https://t.co/4zBmM7x84N pic.twitter.com/MY8h6rga3w

— AFP news agency (@AFP) December 23, 2019