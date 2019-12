Por primera vez: Hija de Lupillo Rivera sube polémica foto para celebrar su cumpleaños

Posteado en: Entretenimiento

Por vez primera, Ayana Rivera, la hija de Lupillo Rivera ha decididoresaltar toda la belleza que Dios le dio y ha realmente dejado un muy buen sabor de boca entre sus seguidores y todo esto, para festejar su cumpleaños.

La escultural Ayana presumió prácticamente como Dios la trajo al mundo pero sin mostrar demás, sólo le ha dado a sus seguidores una pequeña probadita para dejarlos con “hambre”, esta vez, la hija de Lupillo Rivera no se midió para celebrar un año más de vida.

Ayana decidió subir una fotografía en su cuenta personal de Instagram @ayana_ayana1223 con la cual volvió locos a todos sus fans, además de provocar una que otra envidia en el público femenino. Así sin más preámbulo, la hija de Lupillo Rivera nos muestra que tiene con qué ser como su tía, toda una diva.

En la fotografía, la exhuberante hija de Lupillo Rivera colgó un mensaje en inglés: “”I’m still learning and still growing. I’m trying so hard to be a better person each day that I’ve fallen in love with this growing Abyss for myself. Now, I can’t stop. I’m still trying to figure it out and you know what, that’s okay”.

“Todavía estoy aprendiendo y creciendo. Estoy tratando tanto de ser una mejor persona cada día que me he enamorado de este abismo en crecimiento. Ahora no puedo parar”.