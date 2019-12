Un avión de guerra iraní se estrella cerca de un volcán inactivo (videos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un avión de caza iraní se estrelló el miércoles cerca de un volcán inactivo en el noroeste de Irán, informaron medios oficiales.

El aparato, un MiG-29, se estrelló a las 09H00 hora local (05H30 GMT) cerca del monte Sabalan, indicó la agencia oficial de prensa iraní IRNA.

El avión efectuaba un vuelo de prueba después de haber sido revisado, agregó la fuente.

En imágenes de video grabadas por un aficionado, y publicadas en las redes sociales de medios iraníes, se puede ver humo saliendo de las cumbres nevadas.

Una operación de búsqueda y salvamento fue lanzada para localizar el aparato y su tripulación.

“Tras la caída de un avión militar en la provincia de Ardebil, se enviaron helicópteros y grupos de rescate a la región”, anunció la Media Luna Roja iraní en un comunicado en su página web.

El monte Sabalan, tercera cumbre más alta de Irán, cuenta con un cráter que se transforma en lago durante ciertos periodos del año.

A military plane (some say a jet fighter) has crashed at Sabalan mountain northwest of Iran.

Army choppers and rescue forces have been deployed in the region. Further details to follow pic.twitter.com/8ainnAI3fg

— Reza Khaasteh (@Khaaasteh) December 25, 2019