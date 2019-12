Acusan a Meghan Markle de editar la foto navideña con Archie y Harry

El duque y la duquesa de Sussex enviaron su tarjeta de Navidad de 2019 con su hijo Archie Harrison en el centro de la escena en la foto familiar. La fotografía en blanco y negro muestra al niño de siete meses gateando hacia la cámara, con el príncipe Harry y Meghan Markle riéndose en el fondo. La tarjeta electrónica, que aparece como un GIF, se compartió por primera vez a través de la cuenta de Twitter de The Queen’s Commonwealth Trust.

Por InfoBae

“Simplemente compartiendo la tarjeta de Navidad más dulce de nuestro presidente y vicepresidente, el duque y la duquesa de Sussex”, decía el tuit. “¡Muy feliz Navidad a todos!”.

La pareja real envió copias impresas de la tarjeta a la familia real, pero también optó por crear la versión en línea “con el objetivo de tener conciencia ambiental”.

Muestra un primer plano de Archie, con Meghan y Harry sentados en el fondo junto a un árbol de Navidad. La imagen ha causado un gran revuelo en línea, y varios medios locales como usuarios anónimos sugirieron que la cara de Meghan había sido alterada, ya que parece estar mucho más enfocada que la de Harry.

Actualmente, la familia de tres está disfrutando de un descanso de seis semanas de los deberes reales en Canadá.

La actriz Janina Gavankar, quien tomó la foto familiar de los duques, acudió a Twitter el día de Navidad para dejar las cosas claras. En un mensaje, salió la defensa de la duquesa de Sussex tras ser acusada de editar la postal navideña. “Estoy muy orgullosa de haber tomado la foto de Navidad de una de mis mejores amigas y su familia. Aquí está el original”, tuiteó Gavankar, junto con la foto original.

So proud to have taken the Christmas photo for one of my best friends and her family. Here’s the original that was sent out. pic.twitter.com/75aGNPR88X

— janina gavankar (@Janina) December 25, 2019