El presidente de Irak presenta su dimisión al Parlamento

El presidente iraquí, Barham Salih, ha remitido este jueves al Parlamento de su país la dimisión a su cargo, informa el sitio de noticias Arab News.

Su decisión sucede luego de que una ola de masivas protestas antigubernamenteales se registrara por todo el país en los últimos meses de este año.

En su misiva, el mandatario explicó que prefiere abandonar su cargo antes que nombrar como primer ministro a Asaad al Eidani —el actual gobernador de la provincia de Basra, rica en petróleo— que fue propuesto por un bloque de parlamentarios apoyados por Irán, pero cuyo nombramiento es rechazado por los manifestantes.

El movimiento de protestas sacude a Irak desde el 1 de octubre, cuando miles de manifestantes salieron a las calles para protestar por la corrupción del Gobierno, los servicios deficientes y la escasez de empleos.

En medio de esa situación, una serie de misteriosos actos sangrientos perpetrados por grupos no identificados han inquietado a los manifestantes y mermado su confianza en la habilidad de las fuerzas de seguridad estatal para protegerlos.

Las masivas manifestaciones ya se han cobrado la vida de al menos 496 iraquíes mientras que otros 17.000 han resultado heridos, según datos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en ese país.

Con informacion de actualidad.rt.com

Iraqi President Barham Salih @BarhamSalih has submitted his resignation in a letter to the parliament, says he is willing to resign rather name a PM rejected by #Iraq ?? protesters, refused to designate #Iran ?? backed blocs nominee https://t.co/MF5NolRx0c pic.twitter.com/BnOwlBcxCq

— Saad (@SaadAbedine) December 26, 2019