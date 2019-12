28 de diciembre: El anuncio dictatorial que llegó para Venezuela, por Robert Alvarado

Posteado en: Opinión

28 de diciembre: El anuncio dictatorial que llegó para Venezuela

Robert Alvarado (@robertveraz)

“Si no tenemos miedo de los hombres y buscamos sólo la verdad de Dios, estoy seguro de que todos podremos ser sus mensajeros. En lo que a mí respecta, creo sinceramente que respondo a estas dos condiciones” Mahatma Gandhi

En nuestra Venezuela día 28 de diciembre, tiene dos tipos de celebraciones que son bastante antagónicas entre sí, aunque aparentemente están relacionadas. Por un lado, lo religioso es día para honrar la memoria de los niños que murieron durante el mandato del Rey Herodes, quien en su afán por evitar que el recién nacido Jesús de Nazaret viviera, envió a los soldados a matar a todos los niños menores de 2 años que en ese momento se encontraran en Belén. Por otra parte, para esta fecha se acostumbra a gastarse bromas que tienen como fin engañar a las personas y hacerles ver que han caído en ellas por inocentes. Es por ello que durante este día es frecuente ver a medios de comunicación publicar o decir noticias falsas o exageradas, o llamar a amigos para contarles algún suceso inexistente u otras mentiras, para, pasado un buen rato, decirles la verdad con frases como: “Caíste por inocente”. Nunca se me borrara de la memoria aquel día de los inocentes, el 28 de diciembre del 2006. Fue cuando el entonces presidente Hugo Chávez Frías, (http://bit.ly/K0lxDR) hizo el anuncio: “Se le acaba en marzo la concesión de televisión… Se le acaba en marzo… Así que mejor es que vayan preparando sus maletas y vaya viendo a ver qué van a hacer a partir de marzo. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión. Ya está redactada la medida. Así que vayan preparándose… apagando los equipos pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo, contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la república… Venezuela se respeta. Un anuncio el cual a muchos les dio risa, pero lo dicho por Chávez, se cumplió a cabalidad en la medianoche del 27 de mayo del 2007, (http://bit.ly/dbWS5h) cesaron las transmisiones de RCTV en su señal abierta por decisión del gobierno nacional. Creíamos que era unas de las ocurrencias de Chávez y era pura verdad. Una decisión basada sustancialmente en castigar la línea editorial de los espacios informativos de esa televisora y dándole un mensajes a los demás medios. El mismo Carlos Andrés Pérez lo había profetizo antes que ganara las elecciones presidenciales del 1998 en el programa Primer Plano conducido (https://www.youtube.com/watch?v=uGIubttz8tY) por Marciel Granier, que si Hugo Chávez llegaba a ganar la presidencia de Venezuela, el país caería en una dictadura. Retomo parte de lo dicho por CAP Pregunta de Marcel Granier “¿pero cuál es la tragedia que usted avizora si gana Chávez?”. “Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura, no habrá ley, no habrá derecho de expresión, las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con este gobierno, no se le permitirá a nadie disentir. Todos los problemas que hoy vemos y queremos acabar, los problemas de corrupción y del poder judicial, se harán más graves aún”.

Carlos Andrés Pérez dijo la verdad en el momento más indicado pero nadie le creyó, Vean la lista de presos políticos. De inocentes está llena esa lista veo un caso que me llama mucha la atención: Los Hermanos Guevara que cumplieron 15 años presos por el asesinato de Danilo Anderson y siendo inocentes.

Caer por inocente dura estos 21 años de la robolucion es ver tanta corrupción y se die que en Venezuela es considerada alta para los estándares mundiales y es prevalente en todos los niveles de la escala social venezolanos todo es un guiso para poder sobrevivir. Según conocedores de la materia el robo más grande de la historia, que hasta ahora alcanza los US$ 13.199 millones, según Transparencia Venezuela en toda la administración pública durante la etapa chavista madurista. Todo el mundo sabe que la corrupción administrativa ha existido siempre en el gobierno de Venezuela. El gobierno de la quinta república no es la excepción. Para muchos, incluso, ha alcanzado nuevas dimensiones, a juzgar por la cantidad de dinero que se transa diariamente, especialmente en carros y viviendas de lujo. Seguimos cayendo por inocentes.

Pero en un diciembre el comandante da una noticia despedida es que deja a Maduro al mando sin nadie saber sus orígenes solo se escuchó que era colombiano de nacimiento y nadie le paro, a esa denuncia según la Constitución de Colombia, es “colombiano por nacimiento”, por ser hijo de madre colombiana y por haberse domiciliado en ese territorio durante su juventud, y que existe “la posibilidad de que el presidente ni siquiera tenga nacionalidad venezolana”. El artículo 227 de la constitución nacional establece como primer requisito que “…para ser elegido presidente o presidenta de la república se requiere ser venezolano por nacimiento…”, muy pocos dirigentes le pusieron la mano al caso como Pablo Medina que, acompañado por los abogados Jameiro Aranguren y Malquides Ocaña, solicitó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la partida de nacimiento del Presidente de la República, destacando que esta acción es impulsada por la posibilidad de que Venezuela este presidida por un extranjero, ya que no existe ningún documento que compruebe que haya nacido en el territorio nacional, hasta el mismo Henry Ramos Allup, (https://www.youtube.com/watch?v=WiqFLUcAhq8) siendo presidente del parlamento de Asamblea Nacional, expresó que la AN “responda sobre su nacionalidad” y no hubo respuesta por parte de Maduro. Solo burlan a los venezolanos a cada rato creyendo que somos unos pendejos vean lo que dijo “Venezuela es más bella que los países donde usted (migrantes venezolanos) está lavando poceta“. Pero me quede impresionado pero Antonio Ledezma, le respondió muy sutil a través de su cuenta oficial en la red social Twitter “Es preferible lavar pocetas antes que lavar dinero del narcotráfico. Ciertamente hay miles de venezolanos trabajando muy duro para sobrevivir este destierro, pero lo hacen dignamente“, caí por inocente…

Son tantas cosas que podríamos hablar o hacer un Best Seller que todo los venezolanos caímos por inocentes aquella salutación de Chávez ese día de los inocentes y respuesta la vemos en todo la diáspora que se ve en las fronteras venezolanas. Termino este artículo con mucha fe y esperanza deseándoles a todos mis lectores ¡Feliz Año 2020!