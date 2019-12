Conrado Pérez Linares: Nunca fui al TSJ a solicitar nulidad del Reglamento de Interior y Debates de la AN

Posteado en: Actualidad, Nacionales

“Nunca fui al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)), a solicitar la nulidad del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (AN), como malintencionadamente han señalado los personeros que forman parte de la Canalla Mediática que se ha desatado en mi contra, por haber denunciado la corrupción del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que tiene como cabecilla, al ladrón y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez”.

El pronunciamiento y aclaratoria al mismo tiempo, lo emite el diputado por el estado Trujillo a la Asamblea Nacional, Conrado Pérez Linares, quien expresó que desea fijar posición ante la ola de informaciones falsas que sus adversarios políticos se han dado a la tarea de difundir, para tratar de malponerlo ante la opinión pública y hacerlo ver como un traidor a la OPOSICIÓN y de estar aliado al régimen.

-He dicho que soy un ENEMIGO declarado de la CORRUPCIÓN esté donde esté y jamás me prestaré para avalarla y mucho menos, para ser parte de ella. Una prueba de ello, es que he asumido de manera frontal y sin miedo, mi defensa ante las FALSAS imputaciones en contra de los Miembros de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, de la cual formo parte, para demostrar que nada tengo que ver con las DENUNCIAS que se han formulado maliciosa e intencionalmente. Tengo mi conciencia tranquila, porque hasta ahora en mi vida CIUDADANA y POLÍTICA, siempre he actuado de forma honesta, responsable y transparente, pero no complaciente y eso molestó. Hay verdades diferidas pero se expondrán. No me calo más éste estado IRRESPONSABLE de conducción política que nos arrastra al abismo. Se han cometido diversos traspiés en el orden político desde la OPOSICIÓN, ¿lo vamos a negar?, no hay consulta, no hay estrategia, no hay dimensión de la magnitud del enemigo político que enfrentamos, preguntemos hoy al Ciudadano qué opina con respecto a lo realizado en el presente año, más aún, revisemos los resultados, el poder de convocatoria, la condición del contenido organizativo; guardar silencio cómplice y abonar los reclamos de nuestros electores y relacionados que nos censuran por igual no es lo recomendable.

Unidad real y sincera

Con relación a la manera como viene desempeñándose la oposición venezolana, Pérez Linares fue enfático al señalar que “yo aspiro y espero que la época navideña sea aprovechada por los dirigentes políticos que tienen cargos DIRECTIVOS y de decisión en los PARTIDOS de la oposición nacional, para que dejen a un lado sus apetencias e intereses personales y grupales, y no continúen con la carnicería, persecuciones, cobros por encargo, atropellos, pases de factura y zancadillas que hoy en día caracterizan el funcionamiento de las organizaciones partidistas. Necesitamos en la oposición -adviete el parlamentario- deponer esas actitudes que no favorecen concretar la unidad real y sincera, para enfrentar a nuestro verdadero enemigo, que es el régimen CORRUPTO y hambreador del pueblo, que es el de Nicolás Maduro. Sin embargo debo reconocer que existe un tangible malestar en el seno de la Cámara con Juan Guaido, personalmente se lo transmití en más de una ocasión, lamenté su desatención y con ello el creciente malestar que hoy mantiene una discusión seria acerca de su reelección como Presidente de la Cámara que para nada compromete su condición de Presidente de Transición, es la resulta de la consulta, reunión parlamentaria y atención a la opinión colectiva y no exclusiva de cogollos que ni siquiera consideran a la bancada respectiva, eso es parte de lo que está ocurriendo y que hace que se sigan cometiendo errores.

Trujillo de mal en peor

En otro orden de ideas, Pérez Linares manifestó su preocupación por la situación de abandono y de pobreza extrema en se encuentra el estado Trujillo. -Es triste y lamentable que en una entidad tan rica y productiva, cómo lo es Trujillo, el deterioro de la calidad de vida de sus habitantes, de los servicios públicos como el agua, electricidad, vialidad, transporte, Internet y la inseguridad, sean los elementos que identifican a nuestra región. -Aqui en Trujillo no hay Gobierno ni Nacional ni Regional. Los trujillanos estamos cada día peor, de allí la necesidad perentoria de salir cuanto antes de esta desgracia. Por eso hago votos para que la oposición en todo el país, y particularmente en Trujillo, concrete una auténtica unidad, que nos permita sacar del poder a Maduro y su camarilla de corruptos. FELIZ AÑO Para finalizar, Conrado Pérez Linares aprovechó la ocasión para desearle a todo el pueblo trujillano un feliz año y un próspero 2020, donde reine la paz, el amor, la amistad, el progreso, todo ello en el marco de un cambio de gobierno que esté en manos de los factores democráticos. ! Que así sea!

Nota de Prensa